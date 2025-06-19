Bir Üniversite Kampüsünde Mutlaka Olması Gereken 6 Şey
Üniversiteyi üniversite yapan kampüsüdür. Kampüsün havasını tatmak bile iyi gelir insana. Hayata dair birçok şeyi kampüste öğrenir, geleceğe orada hazırlanırsın.
Peki bu kampüslerin olmazsa olmazı nedir? Siz değerli öğrenciler için listeledik. Hazırsan başlayalım.
1. Öncelikle kampüs dediğin şehirle iç içe olmalı!
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2. Üniversitemiz bizi gelecekteki işimize hazırladığı için iş dünyasını da içinde barındırmalı!
3. Teknoloji ve yapay zeka olanakları gelişmiş olmalı!
4. Sosyal imkanları olmalı!
5. Global eğitim imkanları olmalı!
6. Aktif kulüp sayısı fazla olmalı!
Bir kampüste aradığın ne varsa Bahçeşehir Üniversitesi'nde!
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