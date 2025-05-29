Bir Sushi Olsaydın Hangisi Olurdun?
Kimi sade ve zarif, kimi renkli ve enerjik, kimi ise içi içine sığmayan bir sürpriz kutusu gibi... Her sushinin bir karekteri var! Peki sen, karakterin, zevklerin ve hayata bakış açınla hangi sushiye benzerdin hiç merak ettin mi?
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Öncelikle söyle bakalım! Seni en iyi tanımlayan cümle bunlardan hangisi?
Peki sushinin yanına koyulan lezzetlerinden biri olsan, hangisi olurdun?
O zaman seni biraz daha tanıyalım... Sabahları genellikle ilk yaptığın şey nedir?
Anlıyoruz... Peki stresle başa çıkma yöntemlerinden bahsetmeni istesek?
Hazırsan, kritik bir soru geliyor! Önünde dönen sushi tabakları var, bu tabaklardan hangisi seni durdurur?
Son soruya geldik! Söyle bakalım, sushi senin için ne anlam ifade ediyor?
Nigiri olurdun!
Maki olurdun!
California Roll olurdun!
Uzak Doğu’dan gelen lezzet akımına hazır mısın? Çünkü lezzetin yolu Sushida Dardanel'den geçer!
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