Bir Sushi Olsaydın Hangisi Olurdun?

Kimi sade ve zarif, kimi renkli ve enerjik, kimi ise içi içine sığmayan bir sürpriz kutusu gibi... Her sushinin bir karekteri var! Peki sen, karakterin, zevklerin ve hayata bakış açınla hangi sushiye benzerdin hiç merak ettin mi?

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