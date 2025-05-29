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Bir Sushi Olsaydın Hangisi Olurdun?

Bir Sushi Olsaydın Hangisi Olurdun?

sushida
sushida - Onedio Üyesi
29.05.2025 - 16:32

Kimi sade ve zarif, kimi renkli ve enerjik, kimi ise içi içine sığmayan bir sürpriz kutusu gibi... Her sushinin bir karekteri var! Peki sen, karakterin, zevklerin ve hayata bakış açınla hangi sushiye benzerdin hiç merak ettin mi? 

O zaman hemen aşağı kaydır ve teste başla! 🍣

Öncelikle söyle bakalım! Seni en iyi tanımlayan cümle bunlardan hangisi?

Peki sushinin yanına koyulan lezzetlerinden biri olsan, hangisi olurdun?

O zaman seni biraz daha tanıyalım... Sabahları genellikle ilk yaptığın şey nedir?

Anlıyoruz... Peki stresle başa çıkma yöntemlerinden bahsetmeni istesek?

Hazırsan, kritik bir soru geliyor! Önünde dönen sushi tabakları var, bu tabaklardan hangisi seni durdurur?

Son soruya geldik! Söyle bakalım, sushi senin için ne anlam ifade ediyor?

Nigiri olurdun!

Sen sade, net ve bir o kadar da güvenilir birisin! Abartıya gerek duymadan ışığını yayabiliyorsun. İnsanlar seni tanıdıkça ne kadar özel biri olduğunu anlıyor. Bu yüzden de sushi dünyasının klasikleşmiş ama asla vazgeçilmeyen lezzeti Nigiri olurdun! 🍣

Maki olurdun!

Dışarıdan sade görünsen de içinde rengarenk sürprizler taşıyorsun. Herkes seni tanımak istiyor ama gerçekten seni anlayabilen sayılı kişi var. Gizemli, derin ve duygusal bir yapın var. Hal böyle olunca da sushi dünyasında sen kesinlikle Maki olurdun!

California Roll olurdun!

Sen tam anlamıyla uyumlu, sosyal ve her ortama ayak uydurabilen birisin! Girdiğin ortamlarda insanları germek yerine rahatlatmayı başarıyorsun, coolsun ama kasmadan. 😏 Bu yüzden de bir sushi olsan kesinlikle California Roll olurdun!

Uzak Doğu’dan gelen lezzet akımına hazır mısın? Çünkü lezzetin yolu Sushida Dardanel'den geçer!

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