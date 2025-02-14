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Bir Olimpiyat Sporcusunun Derin Yolculuğu: İrem Karamete'den Gençlere İlham Veren Bir Hikaye

Bir Olimpiyat Sporcusunun Derin Yolculuğu: İrem Karamete'den Gençlere İlham Veren Bir Hikaye

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Onedio Content - Onedio Editörü
14.02.2025 - 16:59

Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştiren İrem Karamete, 32 yıl aradan sonra ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın eskrim sporcusu olarak tarihe geçti. 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Karamete, şimdi ise yeni bir hedef peşinde: Tecrübelerini genç nesillere aktararak ilham olmak.

Bu kitap, Olimpik bir Türk kadın sporcusu tarafından yazılan ilk eser!

Bu kitap, Olimpik bir Türk kadın sporcusu tarafından yazılan ilk eser!

Bu kitap sporcular için mental güç, stres yönetimi, sakatlık süreçleri ve sporcunun karşılaştığı zorluklarla başa çıkma yolları gibi önemli konulardan bahsederken aynı zamanda yaşamında engellerle karşılaşan, pes etmeyen ve kendi yolculuğunda güç bulmak isteyen herkes için bir rehber niteliğinde.

Prof. Dr. Kenan Mortan ile birlikte hazırlanan bu kitap, hem sporcular hem de hayatta hedeflerine ulaşmak isteyen herkes için güçlü bir motivasyon kaynağı sunuyor.

Gençlerin spor kültürüne ve olimpik ruha dair farkındalığını artıran bu kitap aynı zamanda kız çocuklarına sporda güçlü bir rol model de sunuyor!

Kitaba dair detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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