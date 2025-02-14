Bir Olimpiyat Sporcusunun Derin Yolculuğu: İrem Karamete'den Gençlere İlham Veren Bir Hikaye

Bu kitap sporcular için mental güç, stres yönetimi, sakatlık süreçleri ve sporcunun karşılaştığı zorluklarla başa çıkma yolları gibi önemli konulardan bahsederken aynı zamanda yaşamında engellerle karşılaşan, pes etmeyen ve kendi yolculuğunda güç bulmak isteyen herkes için bir rehber niteliğinde.

Prof. Dr. Kenan Mortan ile birlikte hazırlanan bu kitap, hem sporcular hem de hayatta hedeflerine ulaşmak isteyen herkes için güçlü bir motivasyon kaynağı sunuyor.

Gençlerin spor kültürüne ve olimpik ruha dair farkındalığını artıran bu kitap aynı zamanda kız çocuklarına sporda güçlü bir rol model de sunuyor!

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