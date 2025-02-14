Bir Olimpiyat Sporcusunun Derin Yolculuğu: İrem Karamete'den Gençlere İlham Veren Bir Hikaye
Bir Olimpiyat Sporcusunun Derin Yolculuğu: İrem Karamete'den Gençlere İlham Veren Bir Hikaye
Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştiren İrem Karamete, 32 yıl aradan sonra ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın eskrim sporcusu olarak tarihe geçti. 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Karamete, şimdi ise yeni bir hedef peşinde: Tecrübelerini genç nesillere aktararak ilham olmak.
Bu kitap, Olimpik bir Türk kadın sporcusu tarafından yazılan ilk eser!
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