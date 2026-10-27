Bir Konserde “İyi ki Gelmişim” Dedirten 10 Küçük An
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Bileti alırken yaşanan o ilk heyecan, konser günü yaklaştıkça artan tatlı sabırsızlık ve nihayetinde o devasa kalabalığın arasındaki yerini alma anı... Canlı müzik dinlemek, sadece bir sanatçıyı sahnede izlemekten çok daha fazlasıdır; tam anlamıyla kolektif bir terapi, hayatın koşturmacasına verilen büyülü bir moladır. Yorgun argın gittiğimiz bir konserde bile öyle küçük anlar yaşanır, bir anda bütün yorgunluğumuz gider ve içimizden tek bir cümle geçer: 'İyi ki gelmişim!'
İşte ilk notadan son alkışa kadar sadece müzik tutkunlarının çok iyi bildiği ve tüyleri diken diken eden o 10 büyüleyici an!
1. O ilk notalar içini titretir.
2. Sürpriz şarkı içini ısıtır.
3. Telefon ekranları bir anlığına kapanır.
4. Dev bir koro sahneyi devralır.
5. Işık şovu aklını başından alır.
6. Sanatçıyla tam o an göz göze gelmek.
7. Yanındaki yabancıyla araya hiç mesafe girmez.
8. Karanlıkta yükselen tezahürat sahneyi geri çağırır.
9. Canlı performans albüm kaydını unutturur.
10. Dışarıdaki gece serinliği yüzüne vurur.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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