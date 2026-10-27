Bir Konserde “İyi ki Gelmişim” Dedirten 10 Küçük An

Bileti alırken yaşanan o ilk heyecan, konser günü yaklaştıkça artan tatlı sabırsızlık ve nihayetinde o devasa kalabalığın arasındaki yerini alma anı... Canlı müzik dinlemek, sadece bir sanatçıyı sahnede izlemekten çok daha fazlasıdır; tam anlamıyla kolektif bir terapi, hayatın koşturmacasına verilen büyülü bir moladır. Yorgun argın gittiğimiz bir konserde bile öyle küçük anlar yaşanır, bir anda bütün yorgunluğumuz gider ve içimizden tek bir cümle geçer: 'İyi ki gelmişim!'

İşte ilk notadan son alkışa kadar sadece müzik tutkunlarının çok iyi bildiği ve tüyleri diken diken eden o 10 büyüleyici an!