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Bir Ekipte Hangi Özelliğinle Öne Çıkacağını Söylüyoruz!

etiket Bir Ekipte Hangi Özelliğinle Öne Çıkacağını Söylüyoruz!

onedio.mimi - Onedio Editörü
09.10.2026 - 14:10
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Her ekipte roller üç aşağı beş yukarı bellidir. Biri “Tamam ben hallederim” diye öne atılır, biri durduk yere şahane bir fikir çıkarır, biri herkesi barıştırır, biri de takvim açıp herkesi hizaya sokar. 😅 

Peki sen hangi taraftasın? Ekibe girince hangi özelliğin direkt parlıyor, hadi bulalım!👇🏻

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1. Alarm çaldığında “Tamam, kalkıyorum!” dedirten şey hangisi?

2. Bu ifadelerden hangisi seni daha iyi anlatıyor?

3. Çalışırken en iyi performansı gösterdiğin zaman hangisi?

4. Arkadaş grubunda iki kişi küstüğünde arabulucu rolüne girdiğin olur mu?

4. Arkadaş grubunda iki kişi küstüğünde arabulucu rolüne girdiğin olur mu?

5. Bir ekipte insanların modunu ne kadar hızlı anlarsın? Kendini puanla bakalım!

5. Bir ekipte insanların modunu ne kadar hızlı anlarsın? Kendini puanla bakalım!
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6. “Ekipte nasıl biri olduğunu yıldızlara da soralım: Burcun hangisi?

7. Bu üçünü hayatındaki önem derecesine göre sırala bakalım.

7. Bu üçünü hayatındaki önem derecesine göre sırala bakalım.

8. Son soru! Bir ekip kuruyorsun. Kendine hangi koltuğu seçersin?

Doğuştan lider sensin!

Doğuştan lider sensin!

Sen bir ekipte daha herkes “Şimdi ne yapıyoruz?” diye birbirine bakarken çoktan planın yarısını kafanda kurmuş oluyorsun. İnsanları harekete geçirmek, sorumluluk almak ve gerektiğinde karar vermek sende oldukça doğal duruyor. Ama olay sadece emir vermek değil; ekibin enerjisini yükseltmek de senin güçlü yanlarından biri. Kısacası sen gruptaysan herkes biraz daha rahat çünkü direksiyonda birinin olduğunu biliyorlar. 😎

Yaratıcı fikir makinesisin!

Yaratıcı fikir makinesisin!

Ekibin tıkandığı yerde senin beynin yeni sekme açıyor. Herkes aynı yolu düşünürken sen “Peki bunu şöyle yapsak?” diyerek oyunun yönünü değiştirebiliyorsun. Bazen fikirlerin ilk anda biraz çılgın bulunabilir ama beş dakika sonra herkes senden bahsediyor olur. Senin en büyük gücün sıradan bir işi bile daha eğlenceli ve farklı hale getirmek. Ekibin inovasyon departmanı resmen sensin!

Ekibin birleştirici gücüsün!

Ekibin birleştirici gücüsün!

Senin süper gücün insanları anlamak. Kimin morali bozuk, kim konuşmak istiyor ama fırsat bulamıyor, kim diğerine hafiften sinir olmuş... Radarların açık. 😄 İnsanların kendilerini rahat hissetmesini sağlıyor ve ekip içinde herkesin sesinin duyulmasına yardımcı oluyorsun. Sen olmadığında proje belki yine biter ama ekip birbirini bloklamış olabilir. Kısacası grubun sosyal  kelebeğisin!

Organizasyon ustasısın!

Organizasyon ustasısın!

Birileri fikir üretir, birileri konuşur ama sen olmasan o işler nasıl bitecek? Takvimler, görev listeleri, son tarihler, “Arkadaşlar bunu hâlâ göndermeyen var mı?” mesajları... Bunlar senin doğal yaşam alanın. Kaosun içinde bile neyin önce yapılması gerektiğini görebiliyorsun. İnsanlar bazen planlarına söylenebilir ama teslim günü geldiğinde herkes dönüp sana teşekkür ediyor. 😄

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onedio.mimi
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