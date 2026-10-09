Bir Ekipte Hangi Özelliğinle Öne Çıkacağını Söylüyoruz!

Her ekipte roller üç aşağı beş yukarı bellidir. Biri “Tamam ben hallederim” diye öne atılır, biri durduk yere şahane bir fikir çıkarır, biri herkesi barıştırır, biri de takvim açıp herkesi hizaya sokar. 😅

Peki sen hangi taraftasın? Ekibe girince hangi özelliğin direkt parlıyor, hadi bulalım!👇🏻