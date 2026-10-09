Bir Ekipte Hangi Özelliğinle Öne Çıkacağını Söylüyoruz!
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Her ekipte roller üç aşağı beş yukarı bellidir. Biri “Tamam ben hallederim” diye öne atılır, biri durduk yere şahane bir fikir çıkarır, biri herkesi barıştırır, biri de takvim açıp herkesi hizaya sokar. 😅
Peki sen hangi taraftasın? Ekibe girince hangi özelliğin direkt parlıyor, hadi bulalım!👇🏻
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1. Alarm çaldığında “Tamam, kalkıyorum!” dedirten şey hangisi?
2. Bu ifadelerden hangisi seni daha iyi anlatıyor?
3. Çalışırken en iyi performansı gösterdiğin zaman hangisi?
4. Arkadaş grubunda iki kişi küstüğünde arabulucu rolüne girdiğin olur mu?
5. Bir ekipte insanların modunu ne kadar hızlı anlarsın? Kendini puanla bakalım!
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6. “Ekipte nasıl biri olduğunu yıldızlara da soralım: Burcun hangisi?
7. Bu üçünü hayatındaki önem derecesine göre sırala bakalım.
8. Son soru! Bir ekip kuruyorsun. Kendine hangi koltuğu seçersin?
Doğuştan lider sensin!
Yaratıcı fikir makinesisin!
Ekibin birleştirici gücüsün!
Organizasyon ustasısın!
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