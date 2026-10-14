Bir Binanın En Tepesine Neden Ağaç Dikilir? Topping Out Geleneğinin Hikayesi
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Bir inşaat alanının yanından geçerken binanın en tepesinde bir ağaç ve bayrak gördüğünüzü düşünün. Ağaç oraya nasıl çıktı? Bayrak neden çatının üzerinde? Üstelik ortada henüz tamamlanmamış bir bina varken neden böyle bir kutlama yapılıyor?
İlk bakışta oldukça sıra dışı görünen bu manzaranın aslında uzun bir geçmişi var. Yapının en yüksek noktasına ulaşıldığında hayata geçirilen bu gelenek topping out ceremony olarak biliniyor.
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Öncelikle: Topping Out Ceremony Tam Olarak Nedir?
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Peki Bir Binanın Tepesine Neden Ağaç Dikiliyor?
Bayrak da Bu Geleneğin Bir Parçası
Aslında Kutlanan Şey Yalnızca Binanın Yüksekliği Değil
Bu Yıllardır Süren Gelenek Şimdi Seven Pearl'de Yaşatıldı
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Seven Pearl için Bu Tören Ne Anlama Geliyor?
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