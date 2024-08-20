Bir Bilene Sorduk! Ev Kadınlarının Temizlik Hileleri

Mikrodalga fırın işimizi çok kolaylaştırıyor, hayatımızı pratikleştiriyor. Ancak içi çok çabuk kirleniyor ve lekeleri temizlemek pek kolay olmuyor. Bu yüzden bir kase suya birkaç dilim limon ekleyerek mikrodalga fırını çalıştırmayı deneyin. Bunu yaptıktan sonra kirler yumuşayacağı için içini rahatça temizleyebilirsiniz.