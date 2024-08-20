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Bir Bilene Sorduk! Ev Kadınlarının Temizlik Hileleri

etiket Bir Bilene Sorduk! Ev Kadınlarının Temizlik Hileleri

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 10:46

Temizlik hakkında herkesin bir fikri var ancak en iyi temizlik hileleri tabii ki ev kadınlarında! Bu içeriğimizde sizler için bu hilelerden bahsettik…

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1. Lavabo temizliğinde karbonat ve sirke ikilisi çok etkili!

Lavabo temizliği çoğu zaman zorlayıcı oluyor. Bunu kolaylaştırmak için lavaboyu temizlemek için karbonat ve sirkeyi karıştırarak kullanabilirsiniz. Köpürdükten sonra kurulayın. Böylece kirler ve kötü kokular gider!

2. Kesme tahtasını temizlerken de limon ve tuz kullanabilirsiniz!

Kesme tahtasında binbir çeşit şey yapıyoruz. Özellikle de balık sonrası kesme tahtasını temizlemek oldukça zor oluyor. Kesme tahtasını temizlerken üzerine tuz serpip limonla ovduğunuzda lekeler ve koku gider. Bunu bir deneyin!

3. Küçük tozlar için güçlü bir dikey süpürge kullanmalısınız.

3. Küçük tozlar için güçlü bir dikey süpürge kullanmalısınız.

Emiş gücü yüksek olmayan süpürgeler görünen tozları alsa da küçük tanecikli tozları alamadığı için hastalığa davetiye çıkarabilir. O yüzden siz ev kadınlarını dinleyin dikey süpürgeden şaşmayın 😎

4. Mikrodalga fırının temizlenmesinde limon neden olmasın?

Mikrodalga fırın işimizi çok kolaylaştırıyor, hayatımızı pratikleştiriyor. Ancak içi çok çabuk kirleniyor ve lekeleri temizlemek pek kolay olmuyor. Bu yüzden bir kase suya birkaç dilim limon ekleyerek mikrodalga fırını çalıştırmayı deneyin. Bunu yaptıktan sonra kirler yumuşayacağı için içini rahatça temizleyebilirsiniz.

5. Tıkanmış lavaboları açmada karbonat ve sirke!

Karbonat ve sirke ikilisinin lavabo temizliğinde ne kadar etkili olduğundan bahsetmiştik. Şimdiki kullanım yerimiz ise tıkanmış lavabolar! Tıkanmış lavabo deliğine karbonat döküp üzerine sirke ekleyin. 15 dakika bekledikten sonra da sıcak su ile bölgeyi durulayın. Sonrasında hem kötü kokuların gittiğini hem de tıkanıklığın açıldığını göreceksiniz!

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6. Fırın temizliği için bu sefer karbonatın yanında su var!

Karbonat, temizlik için oldukça önemli bir malzeme. Karbonatı su ile karıştırıp fırının iç yüzeyine sürüp bir gece bekleyin. Ardından silin ve fırınınızın hiç olmadığı kadar temiz görünmesine tanık olun! Bu hile sayesinde fırın içindeki yanmış yiyecek kalıntıları ve yağları rahatça temizlersiniz.

7. Kireç lekeleri için ise limon suyunu öneriyorlar!

7. Kireç lekeleri için ise limon suyunu öneriyorlar!

Kireç lekesi insanı deli eder çünkü temizlemesi çok zordur. Ancak doğru taktikleri bilirseniz bu leke sorununu hızlıca çözebilirsiniz. Kireç lekelerinin üzerine limon suyu sıktıktan sonra bir süre bekleyin ve silin. Göreceksiniz ki limon suyu hem kireç lekesini temizlemiş hem de parlaklık vermiş!

8. Ütü tabanındaki yanık izlerine tuzla son veriyoruz!

Zamanla ütünün alt tabanında yanık izleri veya kalıntılar oluşur. Bunları temizlemek için tuz kullanabilirsiniz. Bir parça kumaşın üzerine tuz serptikten sonra ılık ısıdaki ütüyü üzerinde gezdirin. Ardından yanık izleri ve kalıntılar temizlenir.

9. Kumaşlardaki yağ lekesi için bilmediğiniz bir çözüm: bebek pudrası!

9. Kumaşlardaki yağ lekesi için bilmediğiniz bir çözüm: bebek pudrası!

Yağ lekesi kadar zorlayıcı bir başka leke var mıdır? Bu çözüm önerimiz sayesinde yağ lekesi sizin için eskisi kadar zorlayıcı olmayacak. Yağ lekesinin üzerine bebek pudrası serptikten sonra bir süre bekletin ve silkeleyin. Bebek pudrası yağı emer, lekeyi azaltır.

10. Buzdolabı temizliği için de vanilya özütü!

Buzdolabının içini zamanla kötü kokular ele geçirir. Bu gibi durumlarda bir pamuğa vanilya özütü döküp buzdolabında bir süre bekletebilirsiniz. Böylece kötü kokular giderilir, buzdolabının içi hoş bir aroma ile kaplanır.

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11. Sıra geldi çamaşırlara…

Beyaz çamaşırlar zamanla sararır ve giyemeyeceğimiz bir hal alırlar. Bu gibi durumlarda çözümünüz beyaz sirkede! Sararan beyaz çamaşırları yıkarken makineye beyaz sirke ekleyin. Bu şekilde çamaşırlarınız beyazlar.

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