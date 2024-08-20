Bir Bilene Sorduk! Ev Kadınlarının Temizlik Hileleri
Bir Bilene Sorduk! Ev Kadınlarının Temizlik Hileleri
Temizlik hakkında herkesin bir fikri var ancak en iyi temizlik hileleri tabii ki ev kadınlarında! Bu içeriğimizde sizler için bu hilelerden bahsettik…
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1. Lavabo temizliğinde karbonat ve sirke ikilisi çok etkili!
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2. Kesme tahtasını temizlerken de limon ve tuz kullanabilirsiniz!
3. Küçük tozlar için güçlü bir dikey süpürge kullanmalısınız.
4. Mikrodalga fırının temizlenmesinde limon neden olmasın?
5. Tıkanmış lavaboları açmada karbonat ve sirke!
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6. Fırın temizliği için bu sefer karbonatın yanında su var!
7. Kireç lekeleri için ise limon suyunu öneriyorlar!
8. Ütü tabanındaki yanık izlerine tuzla son veriyoruz!
9. Kumaşlardaki yağ lekesi için bilmediğiniz bir çözüm: bebek pudrası!
10. Buzdolabı temizliği için de vanilya özütü!
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