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Bir Baba D-Smart Müşteri Hizmetlerini Arayarak Kızının Düğününe Çağırdı, Sonrasında Olanlar Oldu!

Bir Baba D-Smart Müşteri Hizmetlerini Arayarak Kızının Düğününe Çağırdı, Sonrasında Olanlar Oldu!

Mia Zona
Mia Zona - Onedio Editörü
21.09.2024 - 09:15

Düğün demek birleşmek, en güzel günü paylaşmak demektir. Bu özel etkinlikte insan tabii ki hayatında değer verdiği herkesi yanında istiyor. Bir babanın kızının düğünü için istediği kişilerden biri ise D-Smart oldu!

Şimdi size kalbinizi ısıtacak ve yıllarca unutulmayacak bir düğün anısından bahsedeceğiz...

Bu hikayenin başrollerinde kızını evlendiren mutlu bir baba yer alıyor. İsmail Aygün, bir gün D-Smart Müşteri Hizmetleri'ni aradı ve kızının Bursa'da gerçekleşecek olan düğününe D-Smart'ı temsilen bir çalışanı davet etti.

Kızının hafta sonu gerçekleşecek olan düğünü öncesi telefon rehberinde gezinen Aygün, D harfine geldiğinde karşısına D-Smart çıkmış ve o an şirketten birini davet etmeye karar vermiş.

Tabii ki bu nazik davet karşılıksız kalmadı ve düğüne D-Smart ailesinden bir tebrik çelengi gönderildi ve yetkili biri katılım gösterdi.

12 yıldır D-Smart kullanan ve artık D-Smart ailesinin bir parçası haline gelen Aygün bu güzel günlerinde yalnız bırakılmadı.

'Bizler hem iyi günde hem de kötü günde abonelerimizin her zaman bu ana kadar yanında olduk.' cümlesi durumu zaten özetliyor!

Biz de yeni çifte mutluluklar diler, D-Smart'ı da bu ince davranışı için takdir ederiz!

Hep böyle yüzümüzü güldüren haberlerle buluşmak dileğiyle!

Aygün'ün Müşteri Hizmetleri ile olan telefon konuşmasının kaydının da yer aldığı videoyu buradan izleyebilirsiniz:😍

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