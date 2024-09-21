Bir Baba D-Smart Müşteri Hizmetlerini Arayarak Kızının Düğününe Çağırdı, Sonrasında Olanlar Oldu!
Bir Baba D-Smart Müşteri Hizmetlerini Arayarak Kızının Düğününe Çağırdı, Sonrasında Olanlar Oldu!
Düğün demek birleşmek, en güzel günü paylaşmak demektir. Bu özel etkinlikte insan tabii ki hayatında değer verdiği herkesi yanında istiyor. Bir babanın kızının düğünü için istediği kişilerden biri ise D-Smart oldu!
Şimdi size kalbinizi ısıtacak ve yıllarca unutulmayacak bir düğün anısından bahsedeceğiz...
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