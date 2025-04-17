Bi'Talih, Çim Sezonunu Veliefendi Hipodromu’nda Karşıladı!

At yarışı tutkunlarının heyecanla beklediği çim pist sezonu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda başladı. Türkiye'nin köklü yarış geleneğini geleceğe taşımayı amaçlayan TJK Yasal Bayisi Bi'Talih de bu anlamlı günde hem yarışsever ile hem de at sahipleriyle bir araya gelerek sezonun açılışını birlikte kutladı.

Yeni sezonun başlangıcını sembolize eden çim pist yarışlarının ilk gününde Bi'Talih temsilcileri, at sahiplerine çiçekler takdim ederek hem başarı dileklerini iletti hem de bu özel günün hatırasını unutulmaz kıldı.