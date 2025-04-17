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Bi'Talih, Çim Sezonunu Veliefendi Hipodromu’nda Karşıladı!

Bi'Talih, Çim Sezonunu Veliefendi Hipodromu’nda Karşıladı!

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Onedio Content - Onedio Editörü
17.04.2025 - 16:32

At yarışı tutkunlarının heyecanla beklediği çim pist sezonu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda başladı. Türkiye'nin köklü yarış geleneğini geleceğe taşımayı amaçlayan TJK Yasal Bayisi Bi'Talih de bu anlamlı günde hem yarışsever ile hem de at sahipleriyle bir araya gelerek sezonun açılışını birlikte kutladı.

Yeni sezonun başlangıcını sembolize eden çim pist yarışlarının ilk gününde Bi'Talih temsilcileri, at sahiplerine çiçekler takdim ederek hem başarı dileklerini iletti hem de bu özel günün hatırasını unutulmaz kıldı.

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Türk Atçılığına Güçlü Destek

Türk atçılığına gösterdiği ilgiyle adından sıkça söz ettiren Bi'Talih, yalnızca bir marka olmanın ötesinde, yarışsevere de gönülden bağlı bir destekçi konumunda. Bi’Talih; yarışseverler, at sahipleri, yetiştiriciler ve hipodrom çalışanları başta olmak üzere atçılık camiasının tüm bileşenleriyle güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor. Bu amaçla düzenlenen bu tür etkinlikler, Bi'Talih’in sektöre verdiği değerin en somut göstergelerinden biri. Bi'Talih, at yarışlarının arkasındaki emek, özveri ve tutkuyu yansıtan iletişim diliyle; sektöre katkı sunan, değer katan ve geleceği şekillendirmeye kararlı bir şekilde öne çıkıyor.

Yeni Sezon, Yeni Umutlar

Veliefendi Hipodromu’nda koşulan sezonun ilk çim pist yarışları, izleyicilere görsel bir şölen sunarken; at sahipleri ve yarışseverler için de yeni umutların habercisi oldu. Bi'Talih’in zarif ve anlamlı jesti, günün coşkusunu taçlandırdı.

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