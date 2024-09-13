Bi' Festivalden Fazlası: Coffee Festival 10. Kez Kahveseverlerle Buluşuyor!

Hazır ol çünkü bu yıl Coffee Festival, sıradan bir kahve etkinliği olmanın ötesine geçiyor!

20’den fazla konser, 150’den fazla atölye ve seminere ev sahipliği yapacak Coffee Festival, canlı performansları, dünyaca ünlü kahve markaları ve kahve tadımını bir üst seviyeye taşıyan hazırlıklarıyla kahve tutkunlarını ağırlayacak.

#BiFestivaldenFazlası mottosuyla İstanbul’a 10. kez merhaba demeye hazırlanan Coffee Festival, aynı zamanda sekizinci kez Ankara’ya da geliyor.

Konserler, etkinlikler ve atölyelerle bir festivalden daha fazlasını sunan Coffee Festival heyecanına ortak olmaya ne dersin?