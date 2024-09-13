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Bi' Festivalden Fazlası: Coffee Festival 10. Kez Kahveseverlerle Buluşuyor!

Bi' Festivalden Fazlası: Coffee Festival 10. Kez Kahveseverlerle Buluşuyor!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
13.09.2024 - 18:33

Hazır ol çünkü bu yıl Coffee Festival, sıradan bir kahve etkinliği olmanın ötesine geçiyor!

20’den fazla konser, 150’den fazla atölye ve seminere ev sahipliği yapacak Coffee Festival, canlı performansları, dünyaca ünlü kahve markaları ve kahve tadımını bir üst seviyeye taşıyan hazırlıklarıyla kahve tutkunlarını ağırlayacak.

#BiFestivaldenFazlası mottosuyla İstanbul’a 10. kez merhaba demeye hazırlanan Coffee Festival, aynı zamanda sekizinci kez Ankara’ya da geliyor.

Konserler, etkinlikler ve atölyelerle bir festivalden daha fazlasını sunan Coffee Festival heyecanına ortak olmaya ne dersin?

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Kahvenin En Güzel Manzaraları

Kahvenin En Güzel Manzaraları

Tam 10 Yıldır İstanbul’un en güzel mekanlarında düzenlenen Coffee Festival, Ataköy Marina’da 3-4-5-6 Ekim’de kahve severlerle buluşacak. Marinanın manzarası ve festivale özel düzenlemeleri ile sohbetin, arkadaşlığın ve dünya kahveleriyle taçlandırdığın atölyelerin tadını çıkarmaya hazırlan! İstanbul Coffee Festival’in 10. yıl coşkusu için biletler burada ;)

Nitelikli Kahve Deneyimi Ankara’da

Nitelikli Kahve Deneyimi Ankara’da

Dünyanın kahve ile ünlü tüm coğrafyalarından gelen özel çekirdeklerden hazırlanan kahve tadımları, birbirinden ünlü sanatçıların sahneye çıkacağı 21 konser, kahveye dair öğretici ve eğlenceli seminerleri ile Ankara Coffee Festival dolu dolu içeriğiyle hazır!

20-21-22 Eylül tarihlerinde de Ankara Bilkent Center’da nitelikli kahveleri deneyimlemek, onlarca eğlenceli ve öğretici workshoplara katılmak, el yapımı lezzetleri denemek için #BiFestivaldenFazlası coşkusuna katılabilirsin! Kaçırmadan biletlerini al deriz, buraya bekleriz!

Biri Konser mi Dedi?

Biri Konser mi Dedi?

İstanbul Coffee Festival’da Ceza, Buray, Gripin, Levent Yüksel, Deniz Tekin, Emir Yargın; Ankara Coffee Festival’da ise Bedük, Madrigal, Pandami Music gibi birçok ünlü grup ve sanatçının konserine katılabilirsin. Şehrinde sevdiğin sanatçıya denk gelmediysen üzülme, iki festivalde de ortak sanatçılar var! İstanbul’da 29; Ankara’da tam 21 konser seni bekliyor.

Sanatçı detaylarına ulaşmak için @ankaracoffeefestival ve @istanbulcoffeefestival Instagram hesaplarını ziyaret edebilirsin.

Tüm Bunlar için Tek Bilet Yeterli! Seansını Seç Biletini Al!

Tüm Bunlar için Tek Bilet Yeterli! Seansını Seç Biletini Al!

İster gündüz istersen akşam seanslarından dilediğini seçerek alabileceğin biletinle kahve tadımlarının yanında hem artizan lezzetleri deneyimleyebilir hem de eğlenceli içerikleriyle kahveye bakışını geliştirecek workshop ve seminerlere katılabilirsin!

Biletino ve DSM Bilet üzerinden ulaşabileceğin festival biletinle Coffee Festival ana sahnesindeki tüm sanatçıların performanslarını izleyebilir, birbirinden nitelikli kahveleri tadabilir, paket ve çekirdek alımlarının dışındaki tüm kahveleri deneyebilirsin! Dünyaca ünlü kahve markalarının demleme-öğütme ekipmanlarına ulaşabilir, tasarım mağazaları ve kahve yanı lezzetleriyle Coffee Festival’a katılacak diğer markalar da seni bekliyor! Evet, hepsi tek bilet.

Festival Coşkusuna Ortak Olmanın En Kısa Yolu

Festival Coşkusuna Ortak Olmanın En Kısa Yolu

Coffee Festival sana sundukları için ulaşımı da göz ardı etmedi! İstanbul Coffee Festival’a, her iki yaka da dahil olmak üzere dilersen vapur, Marmaray ve metrobüs seçenekleriyle ulaşmak mümkün. Festival coşkusuna İstanbul’da en kısa yoldan ortak olmak için burayı ziyaret edebilirsin.

Bir fincan kahveyle festivaller üstü eğlenceye... #BiFestivaldenFazlası’nda görüşmek üzere!

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