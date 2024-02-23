"Belki Şurada Bir Ağaç Vardır" Sözleriyle Tanınan Bob Ross'un Tablosu 9,8 Milyon Dolara Satıldı
"Belki Şurada Bir Ağaç Vardır" Sözleriyle Tanınan Bob Ross'un Tablosu 9,8 Milyon Dolara Satıldı
Televizyonda yayınlanan 'Resim Sevinci' programıyla tanınan ressam Bob Ross'un 'Ormanda Yürüyüş' adlı tablosu satıldı. Televizyon programının ilk bölümünde yaklaşık otuz dakikada yaptığı tablonun satış fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı.
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"Belki şurada tatlı ağaçlar vardır" sözleri ile hafızalara kazınan ressam Bob Ross'un 'Ormanda Yürüyüş' isimli tablosu 9,8 milyon dolara satıldı.
1983 yılında başladığı "Resim Sevinci" adlı programının ilk bölümünde çizdiği tablo Amerika'nın Minneapolis şehrinde düzenlenen bir müzayedede tam 9.8 milyon dolara alıcı buldu.
Yeni sahibi bilinmeyen tablo Ross'un 400'den fazla tablosu arasında ilk sırada yer alıyor. Tablo ile ilgili dikkat çekici bir diğer bilgi ise eserin yarım saat gibi kısa bir sürede tamamlanmış olması.
Galeri sahibi Ryan Nelson, bu değerli tabloyu Bob Ross'un programında görev yapan bir kadından satın aldığını ve ardından müzayedede satma fikrinin aklına geldiğini belirtti.
Milyonlarca izleyici tarafından sevilerek izlenen ressam Bob Ross, Amerika'nın Florida eyaletinde dünyaya geldi. Babasının marangozhanesinde çalışırken sol işaret parmağının bir kısmını kaybetmesiyle birlikte okulu bıraktı.
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18 yaşında Amerikan Hava Kuvvetleri'ne katıldı ve Astsubay başçavuş rütbesine kadar yükseldi. Alaska'ya görevli olarak gittiği bir dönem, doğanın büyüleyici güzelliği karşısında resim yapmaya başladı.
1983 yılında "Resim Sevinci" programını hayata geçirdi ve yarım saat içerisinde doğa resimleri yaparak izleyicilere resim yapmanın ne kadar kolay ve keyifli olduğunu gösterdi. Ross'un sakin ses tonu ve pozitif tavrı, programı izleyenler arasında oldukça popüler hale getirdi.
1995 yılında lenfome hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Ross'un, resim programı televizyonda yayınlanmaya devam etti.
Ross'un resimleri, genellikle basit teknikler ve neşe dolu renklerle oluşturulmuş. Dağlar, ağaçlar, göller ve nehirler gibi doğa unsurlarını resimlerinde sıkça kullanan Ross, pozitif enerjisi ve sakinleştirici etkisiyle izleyiciler arasında popülerliğini koruyor.
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Passiflora etkili Bob abii, izleyin izlettirin. Uyumadan önce bir ölçek 😌
Yaptığı resimler gerçekten çok güzel ;)