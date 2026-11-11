Beklediğin O Mucize Ne Zaman Yaşanacak?
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Hepimizin hayatında gerçekleşmesini sabırsızlıkla beklediği bir mucize oluyor. Hayattan beklediklerimize göre de değişiyor. Peki, senin beklediğin o büyük mucize ne zaman gerçekleşecek? Bu sorunun yanıtını birlikte öğreniyoruz!
1. Öncelikle söyle bakalım, şu sıralar hayatında en çok neyin değişmesini istiyorsun?
2. Sabah uyandığında aklından geçen ilk düşünce genellikle hangisi oluyor?
3. Diyelim ki evren sana tek bir dilek hakkı verdi. Ne dilerdin?
4. Bunlardan hangisi sana daha çok umut veriyor?
5. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları sana en çok ne öğretti?
6. Sana göre hayatın en güzel sürprizleri ne zaman gelir?
7. Bir çiçek seç bakalım!
8. Son olarak, beklediğin mucize gerçekleştiğinde ilk ne söyleyeceksin?
Beklediğin mucize 7 gün içinde gerçekleşecek!
Beklediğin mucize 1 ay içinde gerçekleşecek!
Beklediğin mucize 3 ay içinde gerçekleşecek!
Beklediğin mucize 6 ay içinde gerçekleşecek!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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