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Beklediğin O Mucize Ne Zaman Yaşanacak?

etiket Beklediğin O Mucize Ne Zaman Yaşanacak?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
11.11.2026 - 14:01
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Hepimizin hayatında gerçekleşmesini sabırsızlıkla beklediği bir mucize oluyor. Hayattan beklediklerimize göre de değişiyor. Peki, senin beklediğin o büyük mucize ne zaman gerçekleşecek? Bu sorunun yanıtını birlikte öğreniyoruz!

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1. Öncelikle söyle bakalım, şu sıralar hayatında en çok neyin değişmesini istiyorsun?

2. Sabah uyandığında aklından geçen ilk düşünce genellikle hangisi oluyor?

3. Diyelim ki evren sana tek bir dilek hakkı verdi. Ne dilerdin?

4. Bunlardan hangisi sana daha çok umut veriyor?

5. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları sana en çok ne öğretti?

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6. Sana göre hayatın en güzel sürprizleri ne zaman gelir?

7. Bir çiçek seç bakalım!

8. Son olarak, beklediğin mucize gerçekleştiğinde ilk ne söyleyeceksin?

Beklediğin mucize 7 gün içinde gerçekleşecek!

Beklediğin mucize 7 gün içinde gerçekleşecek!

Senin hayatında güzel gelişmeler yaşanmasına çok az kalmış! Özellikle aşk ve ilişkiler konusunda uzun zamandır beklediğin bir haber seni mutlu edebilir. Hiç beklemediğin bir anda alacağın mesaj ya da karşılaşacağın biri kalbinin yeniden heyecanla çarpmasını sağlayabilir. Üstelik bu gelişme, hayata bakış açını bile değiştirebilir. 

Hayat boyu mucize bekleyen Fikri Şemsigil'in hikayesini anlatan Güneşin Oğlu, fantastik olayları ve kara mizahı bir araya getiriyor. Onur Ünlü'nün aynı adlı filminden uyarlanan oyunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu ve İlayda Alişan rol alıyor. Etkinliğin biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Beklediğin mucize 1 ay içinde gerçekleşecek!

Beklediğin mucize 1 ay içinde gerçekleşecek!

Bir süredir verdiğin emeklerin karşılığını almak için sabırsızlanıyorsun ve artık hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırsın! Özellikle kariyer, para ve kişisel hedeflerin konusunda beklediğin fırsat düşündüğünden daha yakın. Önümüzdeki bir ay içinde karşına çıkabilecek bir teklif ya da gelişme sana yeniden umut verecek. 

Hayat boyu mucize bekleyen Fikri Şemsigil'in hikayesini anlatan Güneşin Oğlu, fantastik olayları ve kara mizahı bir araya getiriyor. Onur Ünlü'nün aynı adlı filminden uyarlanan oyunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu ve İlayda Alişan rol alıyor. Etkinliğin biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Beklediğin mucize 3 ay içinde gerçekleşecek!

Beklediğin mucize 3 ay içinde gerçekleşecek!

Senin hayatında büyük bir değişimin kapıda olduğunu söyleyebiliriz! Uzun zamandır aynı şeyleri yaşamaktan sıkılmış ve kendini yepyeni bir maceranın içinde bulmak istemiş olabilirsin. Önümüzdeki üç ay içinde alacağın bir karar, tanışacağın biri ya da karşına çıkacak bir fırsat hayatının yönünü değiştirebilir. Belki yeni bir şehir, belki beklenmedik bir yolculuk, belki de hiç düşünmediğin bir başlangıç seni bekliyordur. 

Hayat boyu mucize bekleyen Fikri Şemsigil'in hikayesini anlatan Güneşin Oğlu, fantastik olayları ve kara mizahı bir araya getiriyor. Onur Ünlü'nün aynı adlı filminden uyarlanan oyunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu ve İlayda Alişan rol alıyor. Etkinliğin biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Beklediğin mucize 6 ay içinde gerçekleşecek!

Beklediğin mucize 6 ay içinde gerçekleşecek!

Senin beklediğin mucize, hayatındaki her şeyi bir anda değiştiren büyük bir olaydan çok daha farklı olabilir. Son zamanlarda yaşadığın zorluklar seni yormuş olsa da kendini eskisinden daha iyi tanımaya başlamışsın. Önümüzdeki altı ay içinde hayatında seni huzura yaklaştıracak önemli değişimler yaşanabilir. Uzun zamandır kafanı kurcalayan bir mesele çözülebilir ya da seni mutsuz eden bir durumdan uzaklaşma cesaretini bulabilirsin. 

Hayat boyu mucize bekleyen Fikri Şemsigil'in hikayesini anlatan Güneşin Oğlu, fantastik olayları ve kara mizahı bir araya getiriyor. Onur Ünlü'nün aynı adlı filminden uyarlanan oyunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu ve İlayda Alişan rol alıyor. Etkinliğin biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsin!

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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