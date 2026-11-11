Beklediğin O Mucize Ne Zaman Yaşanacak?

Senin hayatında büyük bir değişimin kapıda olduğunu söyleyebiliriz! Uzun zamandır aynı şeyleri yaşamaktan sıkılmış ve kendini yepyeni bir maceranın içinde bulmak istemiş olabilirsin. Önümüzdeki üç ay içinde alacağın bir karar, tanışacağın biri ya da karşına çıkacak bir fırsat hayatının yönünü değiştirebilir. Belki yeni bir şehir, belki beklenmedik bir yolculuk, belki de hiç düşünmediğin bir başlangıç seni bekliyordur.

Hayat boyu mucize bekleyen Fikri Şemsigil'in hikayesini anlatan Güneşin Oğlu, fantastik olayları ve kara mizahı bir araya getiriyor. Onur Ünlü'nün aynı adlı filminden uyarlanan oyunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu ve İlayda Alişan rol alıyor. Etkinliğin biletlerine Passo üzerinden ulaşabilirsin!