Bardaklardaki Kahve ve Çay Lekelerini Temizlemek İçin Tüyolar
Bardaklardaki Kahve ve Çay Lekelerini Temizlemek İçin Tüyolar
Çay veya kahve içilen bardaklardaki lekeler herkesin en büyük sorunlarından. O lekeleri çıkarmak için maalesef makineye atmak yetmeyebiliyor. Bunun için özel formüllere ihtiyacınız var. Bu lekeleri çıkarmak için ne yapmanız gerektiğini merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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Sabahlarınız kahve veya çayla güzelleşiyor biliyoruz. Ama bu keyifin sonu genellikle güzel bitmiyor.
Bu lekelerden kurtulmak için özel formüllere ihtiyaç var.
Kahve ve çay lekelerini eğer kurumadan çıkaracaksanız bulaşık deterjanı ve sıcak su sizin için yeterli olabilir.
Eğer çay ve kahve içtikten sonra yıkayacak vaktiniz yoksa en azından kaynamış su ile bekletmelisiniz.
Sirke, her derde deva diye boşuna demiyorlar.
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Karbonat aynı sirke gibi joker bir temizleyici.
Limon suyu da lekeleri temizlerken yardımcı.
Sirkeyi tek başına kullanabileceğiniz gibi tuzla birlikte de kullanmanız mümkün.
Peki siz diş macununun sadece diş temizliği için mi kullanıldığını sanıyorsunuz?
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