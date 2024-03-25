Bardaklardaki Kahve ve Çay Lekelerini Temizlemek İçin Tüyolar

Sirkeyi bu lekelerden kurtulmak için kullanmanız mümkün. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle:

Beyaz sirke ve suyu karıştırın ve bir kaba koyun. Daha sonra lekeli bardağınızı bu kaba koyarak bekletin. Bekleme süresi lekenin derinliğine bağlı tabii. Ama 15-20 dakika yeterli olacaktır. Bu süre sonunda bardağı yıkayabilirsiniz.