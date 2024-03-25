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Bardaklardaki Kahve ve Çay Lekelerini Temizlemek İçin Tüyolar

etiket Bardaklardaki Kahve ve Çay Lekelerini Temizlemek İçin Tüyolar

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 12:01

Çay veya kahve içilen bardaklardaki lekeler herkesin en büyük sorunlarından. O lekeleri çıkarmak için maalesef makineye atmak yetmeyebiliyor. Bunun için özel formüllere ihtiyacınız var. Bu lekeleri çıkarmak için ne yapmanız gerektiğini merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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Sabahlarınız kahve veya çayla güzelleşiyor biliyoruz. Ama bu keyifin sonu genellikle güzel bitmiyor.

Bardakları temizleme aşamasına geçildiğinde işler karışıyor. Bardakları sadece makineye atmak onlardaki çay ve kahve lekelerini çıkarmak için genelde yeterli olmuyor.

Bu lekelerden kurtulmak için özel formüllere ihtiyaç var.

Kahve ya da çay lekelerini çıkarırken sirke veya bulaşık deterjanı gibi birçok ürün kullanmak mümkün.

Bu lekeleri çıkarırken kullanabileceğiniz bazı yöntemleri buraya bıraktık. 👇

Kahve ve çay lekelerini eğer kurumadan çıkaracaksanız bulaşık deterjanı ve sıcak su sizin için yeterli olabilir.

Çayınızı ya da kahvenizi içer içmez güzelce deterjanla yıkayarak bu kirlerden hızlıca kurtulabilirsiniz. Bu kirleri daha yapışmadan çıkarmak için bardağın içine biraz deterjan döküp üstüne sıcak su koyun ve bir süre bekleyin. Daha sonra yıkadığınızda lekenin çıktığını göreceksiniz.

Eğer çay ve kahve içtikten sonra yıkayacak vaktiniz yoksa en azından kaynamış su ile bekletmelisiniz.

Kahvenizi ya da çayınızı içtiniz ve çok acele işiniz var. O zaman yapmanız gereken kullandığınız bardağa kaynamış su ekleyerek bekletmek. Bu sayede kirlerin çıkması kolaylaşacaktır.

Sirke, her derde deva diye boşuna demiyorlar.

Sirkeyi bu lekelerden kurtulmak için kullanmanız mümkün. Bunun için yapmanız gerekenler şöyle:

Beyaz sirke ve suyu karıştırın ve bir kaba koyun. Daha sonra lekeli bardağınızı bu kaba koyarak bekletin. Bekleme süresi lekenin derinliğine bağlı tabii. Ama 15-20 dakika yeterli olacaktır. Bu süre sonunda bardağı yıkayabilirsiniz.

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Karbonat aynı sirke gibi joker bir temizleyici.

Hem kahve hem çay lekelerini temizlemek için kullanabileceğiniz bir başka malzeme de karbonat. Biraz karbonatı suyla karıştırarak bir macun elde edip bu macunu lekeler için kullanabilirsiniz. Bu hazırladığınız karışımı bardaktaki lekeli yerlere sürün. Sonra sünger yardımıyla ovalayarak temizleyin ve çıkmasını izleyin!

Limon suyu da lekeleri temizlerken yardımcı.

Kahve veya çay lekesi olan bardaktaki lekeli kısımlara limon suyu dökebilir ya da limonla lekeleri ovalayabilirsiniz. İyice ovaladıktan sonra yıkayın ve lekenin gittiğine şahit olun!

Sirkeyi tek başına kullanabileceğiniz gibi tuzla birlikte de kullanmanız mümkün.

Bardaktaki lekeli kısma önce sirke dökün, sonra üzerine tuz serpin. Ondan sonra süngerle güzelce ovun. Son olarak yıkayın ve bardağınız hazır.

Peki siz diş macununun sadece diş temizliği için mi kullanıldığını sanıyorsunuz?

Eğer öyleyse çok yanılıyorsunuz. Bir türlü çıkaramadığınız bardaktaki lekelerin üzerine diş macunu sürüp iyice ovalayın. Daha sonra durulayarak temizliği bitirebilirsiniz.

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