Bankalar ATM'lerden Nakit Çekim Ücretlerini Yeniden Belirledi: İşte Yeni Tarife
Bankalar ATM'lerden Nakit Çekim Ücretlerini Yeniden Belirledi: İşte Yeni Tarife
ATM'lerde nakit para çekim ücretlerine yeni karar geldi. Nakit çekim ücretleri arttırıldı.
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ATM'lerde nakit para çekme limiti arttırıldı.
Bankalar, nakit çekim limitinin 5 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldığını müşterilerine uygulama üzerinden bildirdi.
Bazı bankalar, ATM'lerinden banka kartlarıyla ücretsiz nakit çekim limitini en az 10 bin lira olacak şekilde 15 bin liraya kadar yükseltti.
Karekodla nakit çekimlerinde banka limitine göre 10-15 bin lira arasında nakit çekim yapılabilecek.
Haber 7'nin haberine göre; Bazı bankalar nakit çekim limitini yüzde 200 arttırarak 5 bin liradan 15 bin liraya çıkarmış oldu.
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