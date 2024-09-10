Banat, Global Pazarlarda Büyüme Yolculuğuna Devam Ediyor

Kuyumculuk, inşaat ve turizm gibi çeşitli sektörlerdeki başarılı geçmişiyle bilinen Özkök Ailesi, Banat’ı uluslararası arenada daha güçlü bir konuma getirmek amacıyla önemli yatırımlar yaptı. Bu stratejik hamle, Banat’ın global pazarlardaki etkisini artırma kararlılığını pekiştirdi.

Banat, fabrikasını İstanbul Arnavutköy’de yaklaşık 14 bin metrekarelik modern ve entegre bir alana taşıyarak üretim kapasitesini artırdı. Bu yatırımla birlikte, hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda etkisini genişleterek sektördeki rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Yeni tesislerinde yalın üretim süreçlerine odaklanan Banat, karbon ayak izini azaltma hedefini ilke edinmiştir. Hakan Özkök, 'Yeni yatırımlarımızda sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ilkelerine bağlı kalarak, tasarımdan tüketime kadar her aşamada kaynakları bilinçli kullanıyoruz. Eko-etkinlik odaklı yaklaşımımızla, minimum atık ve enerji tüketimi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimizi daha ileriye taşıyarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz' dedi.