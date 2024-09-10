Görüş Bildir
Haberler
Onedio Özel
Banat, Global Pazarlarda Büyüme Yolculuğuna Devam Ediyor

Banat, Global Pazarlarda Büyüme Yolculuğuna Devam Ediyor

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
10.09.2024 - 17:24

Türkiye'nin köklü markalarından Banat, 2022 yılında Özkök Ailesi tarafından devralındı. Bu stratejik geçişle birlikte üretim kapasitesini 2,5 kat çıkararak 40.000.000’dan 100.000.000 adede yükseltti. Banat’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hakan Özkök, '75 yıllık bu köklü markayı devralmak, sadece bir satın alma değil, Türkiye'nin en değerli yerli markalarından birini geleceğe taşımak anlamına geliyor' dedi. Özkök, Banat’ı portföylerine katarak hızlı tüketim sektöründe güçlü bir başlangıç yaptıklarını ve küresel pazarlarda sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini vurguladı.

Banat’ın global pazarlardaki etkisi arttı

Banat’ın global pazarlardaki etkisi arttı

Kuyumculuk, inşaat ve turizm gibi çeşitli sektörlerdeki başarılı geçmişiyle bilinen Özkök Ailesi, Banat’ı uluslararası arenada daha güçlü bir konuma getirmek amacıyla önemli yatırımlar yaptı. Bu stratejik hamle, Banat’ın global pazarlardaki etkisini artırma kararlılığını pekiştirdi.

Banat, fabrikasını İstanbul Arnavutköy’de yaklaşık 14 bin metrekarelik modern ve entegre bir alana taşıyarak üretim kapasitesini artırdı. Bu yatırımla birlikte, hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda etkisini genişleterek sektördeki rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Yeni tesislerinde yalın üretim süreçlerine odaklanan Banat, karbon ayak izini azaltma hedefini ilke edinmiştir. Hakan Özkök, 'Yeni yatırımlarımızda sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ilkelerine bağlı kalarak, tasarımdan tüketime kadar her aşamada kaynakları bilinçli kullanıyoruz. Eko-etkinlik odaklı yaklaşımımızla, minimum atık ve enerji tüketimi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimizi daha ileriye taşıyarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz' dedi.

Yatırımlarla Banat’ın kurumsal kimliği yenilendi

Yatırımlarla Banat’ın kurumsal kimliği yenilendi

Banat, önümüzdeki dönemde sektöründeki ilk yerli Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinden birini kurarak inovasyon alanında liderlik yapmayı hedefliyor. Bu merkez, yenilikçi ürün geliştirme ve küresel büyüme açısından kritik bir adım olacak. Banat Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hakan Özkök, merkezin ihracat hedeflerine büyük katkı sağlayacağını ve Türkiye'ye döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmanın şirketin misyonları arasında yer aldığını belirtti.

Banat, şu anda 40 ülkeye ihracat yaparken, bu sayıyı orta vadede 70’e çıkarmayı hedefliyor. Cirolarının %25’inin ihracattan geldiğini belirten Özkök, 'Orta Doğu gibi birçok ülkede güçlü bir varlığa sahibiz, ancak hedefimiz yalnızca bölgesel değil, global çapta bir marka olmaktır. Bu hedefe ulaşmak ve katma değerli ürünler sunmak için, Endüstri 4.0 ve 5.0 teknolojileri ile inovasyonu ön planda tutuyoruz' dedi.

Eylül ayında kamuoyuna tanıtılan Banat, kurumsal kimliğini modern, minimalist ve tüketici dostu bir şekilde yeniden şekillendirdi. Şirket, private label (PL) ürün üretiminde de güçlü bir konumda bulunuyor. Özkök, “Tüketicilerin %75’i satın alma kararlarını private label ürünlerle karşılaştırarak veriyor. Banat olarak sadece kendi markamızla değil, aynı zamanda private label ürünlerle de sektörde güçlü bir oyuncuyuz. Türkiye ve dünyadaki büyük zincir marketler, private label markalarını güvenle bize emanet ediyor” dedi.

Banat’tan gençlere özel diş fırçası

Banat’tan gençlere özel diş fırçası

Eylül ayında kamuoyuna tanıtılan Banat, diş fırçası sektöründe bir yeniliğe imza atarak Teenage serisini tanıttı. Çocukken anneleriyle ağız bakımını yapan gençler, bu alışkanlığı erken dönemde kaybedebiliyor. Banat, tam bu noktada devreye girerek, gençlerin diş fırçalama disiplinini kazanmalarına yardımcı olacak ve hayatlarını kolaylaştıracak yeni serisini sunuyor. Marka Kategori Müdürü Esra Yılmaz, “Teenage serimiz, diş fırçası sektöründe dünyada bir ilk” dedi. 9-16 yaş grubuna yönelik geliştirilmiş bu seri, renk değiştiren kıl teknolojisiyle her 3 ayda bir diş fırçasının değiştirilmesi gerektiğini gençlere öğretmeyi amaçlıyor. Bu inovatif ürün, alışkanlığı destekleyerek gençlerin hayat boyu sağlıklı ağız yapısını oluşturmalarına katkıda bulunacaktır.

Yeni dönemde hassas diş etlerine sahip tüketiciler için geliştirdiği 12.540 Soft Touch serisiyle de dikkat çeken Banat, ortalama 1000 kıl yerine tam 12.540 adet kıl kullanarak ultrasoft diş eti hassasiyeti olanlara özel bir çözüm sunuyor.

Banat, çocuklar için ağız bakımını eğlenceli hale getiriyor

Banat, çocuklar için ağız bakımını eğlenceli hale getiriyor

Ayrıca çocuk kategorisinde pazar lideri konumunu koruyan Banat, diş fırçalamayı çocuklar için eğlenceli bir deneyim haline getirerek, bu önemli alışkanlığın sıkıcı bir görev olmaktan çıkmasını sağlıyor. Ağız bakımını eğlenceli hale getirmek amacıyla, çocukların hayal dünyalarına hitap eden karakterlerle bezeli yeni diş fırçalarını sunuyor.

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın