Banat, Global Pazarlarda Büyüme Yolculuğuna Devam Ediyor
Banat, Global Pazarlarda Büyüme Yolculuğuna Devam Ediyor
Türkiye'nin köklü markalarından Banat, 2022 yılında Özkök Ailesi tarafından devralındı. Bu stratejik geçişle birlikte üretim kapasitesini 2,5 kat çıkararak 40.000.000’dan 100.000.000 adede yükseltti. Banat’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hakan Özkök, '75 yıllık bu köklü markayı devralmak, sadece bir satın alma değil, Türkiye'nin en değerli yerli markalarından birini geleceğe taşımak anlamına geliyor' dedi. Özkök, Banat’ı portföylerine katarak hızlı tüketim sektöründe güçlü bir başlangıç yaptıklarını ve küresel pazarlarda sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini vurguladı.
Banat’ın global pazarlardaki etkisi arttı
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