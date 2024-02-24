Bakan Işıkhan’dan ‘Çalışma Saati’ Açıklaması: Mesai Saatleri Düşürülecek mi?
Bakan Işıkhan’dan ‘Çalışma Saati’ Açıklaması: Mesai Saatleri Düşürülecek mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatlerinin düşürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısına katıldı.
Bakan Vedat Işıkhan, esnek çalışma saati ve mesai saatlerinin düşürülmesiyle ilgili toplantılar gerçekleştirildiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.
Bakan Vedat Işıkhan şunları söyledi:
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mesai saatlerinin düşürülmesini anladım da bu esnek çalışma nedir ucunu açık bırakmışlar haftada 40 saate düşürdük derler esnek çalışma diyerek yine haftada ... Devamını Gör
açıklama gelmemiş. haberin başlığı böyle olmalıydı.
Düzen değişir sorun yok düzülen değişecek mi 🤔🤔