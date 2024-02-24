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Bakan Işıkhan’dan ‘Çalışma Saati’ Açıklaması: Mesai Saatleri Düşürülecek mi?

Bakan Işıkhan’dan ‘Çalışma Saati’ Açıklaması: Mesai Saatleri Düşürülecek mi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.02.2024 - 15:21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatlerinin düşürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısına katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısına katıldı.

Bakan Vedat Işıkhan, esnek çalışma saati ve mesai saatlerinin düşürülmesiyle ilgili toplantılar gerçekleştirildiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Vedat Işıkhan, esnek çalışma saati ve mesai saatlerinin düşürülmesiyle ilgili toplantılar gerçekleştirildiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Vedat Işıkhan şunları söyledi:

Bakan Vedat Işıkhan şunları söyledi:

“Son günlerde çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Tabi ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı önceliyoruz. Devamında ise Türkiye Yüzyılına yakışır bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim.”

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yunus emre topuz

mesai saatlerinin düşürülmesini anladım da bu esnek çalışma nedir ucunu açık bırakmışlar haftada 40 saate düşürdük derler esnek çalışma diyerek yine haftada ... Devamını Gör

Prof. Dr. Üstün Çıkar

açıklama gelmemiş. haberin başlığı böyle olmalıydı.

ömer

Düzen değişir sorun yok düzülen değişecek mi 🤔🤔