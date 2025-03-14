Bahar Geldi! Dreame ile Hem Evinizi Hem de Kendinizi Yenilemenin 5 Kolay Yolu

Sizden yaşamınızdaki en önemli şeylerden biri olan zamanınızı alıp götüren ev işlerine Dreame ile çare bulmak mümkün. Dreame X40 Ultra robot süpürgenin uzayabilen ve genişleyen yan fırçası, MopExtend RoboSwing Teknolojisi, 12.000Pa güçlü emiş gücü, OmniDirt Kir Algılama Teknolojisi sayesinde evin her köşesi siz el sürmeden pırıl pırıl olur. Evinizin L köşelerinde toz mu kaldı? Dreame X40 Ultra’nın genişleyebilen fırçası uzanır ve kiri kolaylıkla yok eder. Mutfaktaki halı veya fayans üzerine çay veya kahve tozu gibi süpürgeler tarafından süpürülmesi güç bir şey mi döküldü? Dreame X40 Ultra güçlü emiş gücü ile küçücük tanecikleri dahi kolaylıkla süpürür. Siz de böylelikle temizliğe efor harcamak yerine baharın tadını çıkarırken eviniz zahmetsiz bir şekilde tertemiz olur!