Bağcılarlılar, Festival Tadında Bir Kitap Fuarı Geçiriyor!

Bağcılarlılar, Bağcılar Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği kitap fuarında kültür, sanat ve edebiyat dolu günler geçiriyor. Aileler çocuklarıyla, gençler de arkadaşlarıyla birlikte hem yayınevi stantlarını ziyaret etti hem de labirentten atölyelere kadar birçok alanı barındıran platoda eğlenceli zaman geçirdi.

Bağcılar Belediyesi tarafından bu sene 3’üncüsü düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı (BKF) 18 Ekim 2024 tarihinde Bağcılar Meydanı’nda kapılarını açtı. Dört günü geride bırakan kitap fuarı, hafta sonu da ziyaretçi akınına uğradı. Her yaştan ve kesimden İstanbullu, zamanın büyük bir bölümünü BKF’de geçirmeyi tercih ediyor. Bilinen kitap fuarlarının aksine çok farklı kurgulanan BKF gerek ortamı gerekse aktiviteleriyle kitapseverlerin yoğun ilgisini kazandı.