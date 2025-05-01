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Ay Takvimine Göre Mayıs Ayı Saç Kesim Günleri Hangileridir? Şans İçin Takviminize Kaydedin!

Ay Takvimine Göre Mayıs Ayı Saç Kesim Günleri Hangileridir? Şans İçin Takviminize Kaydedin!

astrocentergelecekbenim
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
01.05.2025 - 23:28

Saç kesimi için Ay takvimini takip ediyorsanız, Mayıs ayının saç kesim günlerini açıklıyoruz. Sıkı durun merak edenler için Ay'ın küçülen, büyüyen, Yeni Ay ve dolunay evrelerine göre saç kestirmenin olumlu ve olumsuz etkilerini de anlatacağız. Sadece Ay'ın evreleri değil burçlara göre konumunun da etkili olduğu saç kesim günleri gibi olumsuz günleri de takviminize kaydetmeyi unutmayın. Peki, Mayıs ayında hangi günler saç kesimi yapılabilir? Hangi günler saç kestirmek şanssızlıktır? 

İşte detaylar...

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Ay Takvimine Göre Saç Kesim Günü Nedir? Nasıl Belirlenir?

Ay Takvimine Göre Saç Kesim Günü Nedir? Nasıl Belirlenir?

Yüzyılları aşan bir gelenek olan Ay takvimine göre saç kesimi günü belirleme, Ay'ın evreleri ve burçlar ile ilişkilidir. İnanışlara göre, Ay'ın bazı evrelerinde ve bazı burçlarda konumlandığı günlerde saç kestirmenin hayatımızda olumlu ya da olumsuz etkileri olabilir. 

Saç kesim günü belirlemek için Ay'ın büyüyen ay, dolunay, küçülen ay ve yeni ay evreleri takip edilir. Mesela dolunayda saç kesimi, olumsuzluklarla ilişkilendirilir ve önerilmez. Küçülen ve büyüyen Ay evrelerinde saç kesimi tavsiye edilebilir. Yeni Ay ise kesim yerine bakımlar için uygun görülür. Ancak bu noktada Ay'ın bulunduğu konumun da anlamı büyüktür. İşte Ay'ın konumuna göre saç kesim tarihlerinin önemi: 

  • Toprak burçları, verimlilikle ilişkilendirilir. Bu yüzden sağlıklı uzama süreçleri ve güç kazanma söz konusu olabilir. 

  • Hava burçları, güzellikle ilişkilendirilir. Bu yüzden saçın şekli ve hareketinden söz edilir. 

  • Ateş burçları ise tehlikeli olabilir. Aman dikkat yanlış kararlar canınızı sıkabilir. 

  • Su burçları, duygusal kararları beraberinde getirebileceği için hassas dönemleri işaret eder. 

İşte tüm bu veriler bir arada ele alınır, söz konusu ayda gerçekleşen Ay evreleri ve burç ilişkilerine göre saç kesim günleri belirlenir.

Mayıs Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?

Mayıs Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?

  • 5 Mayıs Pazartesi: Ay'ın Başak burcunda büyüyen evrede olduğu Pazartesi günü, saç kesimi için uygun olmanın yanı sıra kesim ile birlikte saç sağlığını da iyileştirebilir. 

  • 7 Mayıs Çarşamba: Ay'ın yine Başak burcunda büyüyen evrede olduğu bugün saçın hızlı uzamasına etki edebilir ve şans getirebilir! 

  • 17 Mayıs Cumartesi: Ay'ın Oğlak burcunda küçülen evrede olduğu hafta sonunun enerjisi ile saç bakımından olumlu yanıt almak mümkündür. 

  • 24 Mayıs Cumartesi: Ay'ın Boğa burcunda küçülen evrede olduğu bugün saçınızın güçlenmesini sağlayarak kırılma ve dökülmelere iyi gelebilir. 

  • 30 Mayıs Cuma: Ay'ın Aslan burcunda olduğu bugün ise saçta renk ve stil değişikliğinin olumlu etkileriyle ilişkilendirilebilir, şans getirebilir! 

Öte yandan Mayıs ayının 3, 4, 5, 6, 9, 13, 19 ve 31. günleri de saç kesimi için olumsuz etkisi olmayan günler arasında. Bugünler de de saç kestirebilirsiniz.

Peki, Mayıs Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

Peki, Mayıs Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?

  • 2 Mayıs Cuma: Ay, Yengeç burcundayken saç kestirmek ruhsal anlamda sizi zorlayabilir. 

  • 11 Mayıs Pazar: Ay, Akrep burcundayken saç kestirmek aşk hayatında şanssızlık getirebilir. 

  • 20 Mayıs Salı: Ay, Balık burcundayken saç kesiminizden pek de memnun kalmayabilirsiniz. 

  • Geriye kalan günler için ise nötr günler diyebiliriz. 

NOT: Sağlıktan aşka, güzellikten şansa pek çok konuya etki ettiğine inanılan saç kesim günlerine ilişkin farklı kaynakların bulunduğunu unutmayın.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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