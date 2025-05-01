Ay Takvimine Göre Mayıs Ayı Saç Kesim Günleri Hangileridir? Şans İçin Takviminize Kaydedin!
Saç kesimi için Ay takvimini takip ediyorsanız, Mayıs ayının saç kesim günlerini açıklıyoruz. Sıkı durun merak edenler için Ay'ın küçülen, büyüyen, Yeni Ay ve dolunay evrelerine göre saç kestirmenin olumlu ve olumsuz etkilerini de anlatacağız. Sadece Ay'ın evreleri değil burçlara göre konumunun da etkili olduğu saç kesim günleri gibi olumsuz günleri de takviminize kaydetmeyi unutmayın. Peki, Mayıs ayında hangi günler saç kesimi yapılabilir? Hangi günler saç kestirmek şanssızlıktır?
İşte detaylar...
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Ay Takvimine Göre Saç Kesim Günü Nedir? Nasıl Belirlenir?
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Mayıs Ayının Saç Kesim Günleri Hangileridir?
Peki, Mayıs Ayının Hangi Günlerinde Saç Kestirilmemeli?
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