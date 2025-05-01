Ay Takvimine Göre Mayıs Ayı Saç Kesim Günleri Hangileridir? Şans İçin Takviminize Kaydedin!

Yüzyılları aşan bir gelenek olan Ay takvimine göre saç kesimi günü belirleme, Ay'ın evreleri ve burçlar ile ilişkilidir. İnanışlara göre, Ay'ın bazı evrelerinde ve bazı burçlarda konumlandığı günlerde saç kestirmenin hayatımızda olumlu ya da olumsuz etkileri olabilir.

Saç kesim günü belirlemek için Ay'ın büyüyen ay, dolunay, küçülen ay ve yeni ay evreleri takip edilir. Mesela dolunayda saç kesimi, olumsuzluklarla ilişkilendirilir ve önerilmez. Küçülen ve büyüyen Ay evrelerinde saç kesimi tavsiye edilebilir. Yeni Ay ise kesim yerine bakımlar için uygun görülür. Ancak bu noktada Ay'ın bulunduğu konumun da anlamı büyüktür. İşte Ay'ın konumuna göre saç kesim tarihlerinin önemi:

Toprak burçları, verimlilikle ilişkilendirilir. Bu yüzden sağlıklı uzama süreçleri ve güç kazanma söz konusu olabilir.

Hava burçları, güzellikle ilişkilendirilir. Bu yüzden saçın şekli ve hareketinden söz edilir.

Ateş burçları ise tehlikeli olabilir. Aman dikkat yanlış kararlar canınızı sıkabilir.

Su burçları, duygusal kararları beraberinde getirebileceği için hassas dönemleri işaret eder.

İşte tüm bu veriler bir arada ele alınır, söz konusu ayda gerçekleşen Ay evreleri ve burç ilişkilerine göre saç kesim günleri belirlenir.