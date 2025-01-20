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Atopik Cilt Bakımı: Atopik Cilt Ürünleri Nasıl Seçilir?

Atopik Cilt Bakımı: Atopik Cilt Ürünleri Nasıl Seçilir?

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Onedio Content - Onedio Editörü
20.01.2025 - 17:38

Atopik cilt, kızarıklık, kuruluk ve kaşıntı benzeri reaksiyonlarla kendini gösterir. Herkesin yaşayabileceği bu deri hastalığında cilt, dış faktörlere karşı oldukça duyarlı hâle gelir. Bu nedenle atopik ciltlerde kullanılacak ürünlerin seçimine ve bakım rutininde dikkat edilmesi gerekenlere dair detayların iyi bilinmesi son derece önemlidir.

Atopik cilt, kızarıklık, kuruluk ve kaşıntı benzeri reaksiyonlarla kendini gösterir. Herkesin yaşayabileceği bu deri hastalığında cilt, dış faktörlere karşı oldukça duyarlı hâle gelir. Bu nedenle atopik ciltlerde kullanılacak ürünlerin seçimine ve bakım rutininde dikkat edilmesi gerekenlere dair detayların iyi bilinmesi son derece önemlidir.

Atopik Cilt Nedir?

Atopik Cilt Nedir?

Atopik dermatit, oldukça sık karşılaşılan bir cilt rahatsızlığıdır. Cildin dokusunda kızarıklık, yoğun kaşıntı ve kuruluktan kaynaklı pul pul dökülme, atopik cildin semptomları arasında yer alır. Genele bakıldığında atopik cildin başlangıcı çocukluk dönemini işaret etse de bu deri hastalığı her yaş ve cinsiyette görülebilir. Ayrıca atopik cildin alerjik bir geçmişi ve genetik yatkınlığı bulunan kişilerde görülme oranı daha yüksektir. Atopik cilt belirtileri kişiden kişiye değişse de en sık karşılaşılan göstergelerden birkaçı şunlardır:

  • Cilt yüzeyinde kızarıklık

  • Kurdeşeni andıran kırmızı şişlikler

  • Yoğun derecede kaşıntı

  • Ciltte renk değişiklikleri

  • El, boyun, bilek, dirsek ve diz gibi bölgelerde döküntüler

Bu belirtiler vücudun sadece bir bölgesini etkileyebilirken bazı kişilerde daha fazla alanda da görülebilir. Kafa derisi, yüz, boyun ve dirsek gibi bölgeler, bebeklerde atopik cilt semptomlarının daha sık görüldüğü alanlardır.

Atopik Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Atopik Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Atopik cilde sahip kişilerin cildi normale göre daha kurudur. Kuruyan cilt hassaslaşır ve çevresel etkenlere karşı direnci azalır. Bu durumda atopik cilt kremi gibi özel içeriklere sahip ürünleri kullanarak cilt bakımınızı yapmanız son derece önemlidir. Cilt bariyerinizi nemlendirirken koruyacak bir bakım rutini için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

  • Cilt Temizliği: Atopik cilt için ürünler, cildi nemlendirirken temizler. Bu temizleyicileri kullanarak cildinizi kirlerden nazikçe arındırabilirsiniz.

  • Nemlendirme: Atopik ciltler için Mustela Stelatopia serisi ürünleri cilt bakımın temelini oluşturur. Cildinizi temizledikten sonra doğal kökenli içeriklerle formüle edilmiş ve atopik ciltlere de uygun Mustela Stelatopia Emolyent Yüz Kremi’ni yüzünüze sürebilirsiniz. Ürün, nemi hapsederken kuruluk ve kaşıntı hissini azaltmaya da yardımcı olur. Stelatopia+ Lipit Yenileyici Krem ise vücut için kullanılabilir. Nemlendirici ve kaşıntıyı rahatlatıcı özelliktedir.

  • Güneş Kremi: Temizlik ve nemlendirmeden sonra tüm bakım rutinlerinde olduğu gibi atopik ciltler için güneş kremi uygulamanız gerekir. Bu sayede güneşin zararlı UV ışınlarından cildinizi maksimum düzeyde koruyabilirsiniz.

Bu adımlarla atopik cildin ihtiyaç duyduğu bakım rutinini kolayca oluşturabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta atopik cilt için ürünlerin doğru seçilmiş olmasıdır. Doğru ürünler, cilt bariyerinin yeterince nemlendirilip güçlendirilmesine yardımcı olacak özel içeriklerden oluşur.

Atopik Ciltler için Ürün Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Atopik Ciltler için Ürün Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çevresel etkenlere karşı hassasiyet gösteren atopik dermatit ciltler için ürünlerin seçimi ekstra dikkat gerektirir. Cildinize özel seçeceğiniz atopik ciltler için yüz kremi gibi ürünler, atopik dermatit ataklarının yoğunluğunu hafifletmede rol oynar. Atopik cilde sahipseniz kullanmamanız gereken ürünlerden bazıları şu şekilde listelenebilir:

  • İçeriğinde parfüm bulunan ürünler

  • Yoğun kimyasal bileşenli temizlik malzemeleri

  • İçeriğinde alkol bulunan ürünler

Ayrıca yüksek pH seviyesine sahip asidik ürünler, silikon ve yağ bazlı malzemeler içeren maddeler de atopik dermatitli kişilerin kullanımı için önerilmez. Günlük hayatta sıkça kullanılan sabun, şampuan ve bulaşık deterjanı gibi birçok ürünün içeriğini kontrol ederek atopik cildinizin olası bir reaksiyon vermesinin önüne geçebilirsiniz.

Atopiye Eğilimli Ciltler için Ailenize Özel Ürünler Mustela’da!

Atopiye Eğilimli Ciltler için Ailenize Özel Ürünler Mustela’da!

Mustela, atopik cilt için ürünlerini özel olarak formüle ederek tüm ailenin cilt bakımını destekler. Mustela’nın Stelatopia serisinde yer alan atopik ciltler için nemlendirici yüz kremi, lipit yenileyici krem, şampuan, temizleme yağı ürünleri, %90’ın üzerinde doğal kökenli içeriklere sahiptir. Serideki ürünlerin formülü, organik ayçiçeği oleodistilatı ve avokado perseose gibi cilt bariyerini desteklemeye  yardımcı temel bileşenlerden oluşur. Bu içerikler, cildinize ihtiyacı olan bakımı yapmanızı sağlar. Atopiye eğilimli ciltlerin hassasiyeti düşünülerek formüle edilen Stelatopia serisi, tüm aile için güvenli bir cilt bakım rutini oluşturulmasını destekler.

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