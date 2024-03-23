Apartman Kurallarına Ne Kadar Hakimsin?

Apartman kuralları konusunda bayağı bir eksiğin olduğunu söylemek mümkün. Sen kurallara dikkat etmeden, belki de kendi kurallarını oluşturarak yaşıyorsun. Ancak kalabalık bir ortamda huzur içinde yaşamak için belirli kurallar olması ve bu kurallara dikkat edilmesi gerekir. Bu nedenle eksiklerini tamamlamak ve daha sorumlu bir apartman sakini olmak için çaba göstermen gerek!