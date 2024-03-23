Apartman Kurallarına Ne Kadar Hakimsin?
Apartman Kurallarına Ne Kadar Hakimsin?
Ortak yaşam alanlarının kendine ait belli başlı kuralları vardır.
Peki ya sen bu kurallara ne kadar hakimsin?
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1. Apartmanın ortak kullanım alanlarında genellikle hangisi yapılmamalıdır?
2. Yangın merdivenlerinin kullanımıyla ilgili hangisi doğru değildir?
3. Apartman yönetimi genellikle hangi konularda yetkilidir?
4. Apartmanda çöp atma ile ilgili hangisi doğrudur?
5. Apartmanda genel toplantı ne zaman yapılır?
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6. Apartmanda misafirlerin konaklamasıyla ilgili hangisi doğrudur?
7. Apartman içerisindeki ortak kullanım alanları için belirlenen kurallar genellikle hangi yöntemle oluşturulur?
8. Apartman sakinlerinin sorumlu olduğu ortak giderler neleri içerir?
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