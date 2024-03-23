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Apartman Kurallarına Ne Kadar Hakimsin?

etiket Apartman Kurallarına Ne Kadar Hakimsin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 18:31

Ortak yaşam alanlarının kendine ait belli başlı kuralları vardır.

Peki ya sen bu kurallara ne kadar hakimsin?

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1. Apartmanın ortak kullanım alanlarında genellikle hangisi yapılmamalıdır?

2. Yangın merdivenlerinin kullanımıyla ilgili hangisi doğru değildir?

3. Apartman yönetimi genellikle hangi konularda yetkilidir?

4. Apartmanda çöp atma ile ilgili hangisi doğrudur?

5. Apartmanda genel toplantı ne zaman yapılır?

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6. Apartmanda misafirlerin konaklamasıyla ilgili hangisi doğrudur?

7. Apartman içerisindeki ortak kullanım alanları için belirlenen kurallar genellikle hangi yöntemle oluşturulur?

8. Apartman sakinlerinin sorumlu olduğu ortak giderler neleri içerir?

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Her detayı çok iyi biliyorsun!

Apartman yaşamının gerektirdiği kurallar konusunda oldukça bilgilisin. Ortak yaşam alanlarında sigara içmenin yasak olduğundan, komşuların rahatsız edilmemesi gerektiğine kadar birçok kuralı anlamışsın ve buna uygun davranmaya özen gösteriyorsun. Yangın merdivenlerinin temiz ve erişilebilir olması gerektiğinden, apartman yönetiminin belirlediği ortak giderlere katkıda bulunmaya kadar, apartman yönetimi ve sakinler arasındaki sorumlulukların farkındasın. Bu kurallara uygun davranarak apartmanda huzur içinde yaşamak ve komşularla uyumlu bir ilişki sürdürmek senin için oldukça önemli!

Eksik olduğun noktalar var...

Apartman kuralları konusunda eksik olduğun noktalar olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak apartmanda nasıl yaşanması gerektiğini bilsen de bazı noktalarda eksik kalabiliyorsun. Bu eksikliklerin de testi çözdükten sonra ortadan kalktığını düşünüyoruz. Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan araştırma yaparak eksiklerini giderebilirsin.

Pek hakim değilsin...

Apartman kuralları konusunda bayağı bir eksiğin olduğunu söylemek mümkün. Sen kurallara dikkat etmeden, belki de kendi kurallarını oluşturarak yaşıyorsun. Ancak kalabalık bir ortamda huzur içinde yaşamak için belirli kurallar olması ve bu kurallara dikkat edilmesi gerekir. Bu nedenle eksiklerini tamamlamak ve daha sorumlu bir apartman sakini olmak için çaba göstermen gerek!

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