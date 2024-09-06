Antalyalı Nakliyat ile Sorunsuz Taşınma Deneyimi

Antalyalı Nakliyat yalnızca evden eve nakliyatla sınırlı kalmıyor. Firma 2021 yılında kişisel depolama hizmetlerini de bünyesine ekleyerek daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmeye başladı. Antalya'da iki ayrı merkezde toplam 3000 metrekare kapalı alanda oda sistemli depolama hizmeti sunuyor. Bu depolama alanları dünya lojistik standartlarına uygun olarak tasarlanmış olup, güvenli ve kullanışlıdır. Müşteriler eşyalarını diledikleri süre boyunca güvenle depolayabilir ve eşyalarının anahtarı sadece kendilerinde olur.

Antalya evden eve nakliyat hizmeti sunarken firmanın en büyük önceliği müşteri memnuniyetidir. Binlerce insanı yeni evlerine taşırken edindikleri deneyimle her geçen gün hizmet kalitesini daha da artıran firma, taşınma öncesi ve sonrası sağladığı teknik destekle de dikkat çekiyor. Sabit fiyat garantisi ve dürüst çalışma prensibiyle Antalyalı Nakliyat sektöründe öncü konumda yer alıyor.