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Annesi ve Nişanlısını Öldürüp Cezaevinden Kaçmış! Firari Katil Taksim'de Yakalandı

Annesi ve Nişanlısını Öldürüp Cezaevinden Kaçmış! Firari Katil Taksim'de Yakalandı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.05.2024 - 14:41

Nişanlısını 1997 yılında, annesini ise 2008 yılında bıçaklayarak öldürdükten sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden 2018 izin alarak firar eden Renç Armağan Haktanır, 6 yılın ardından Taksim Meydanı'ndan yakalandı. 

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Taksim Meydanı'nda görev yapan polis ekiplerinin şüpheli hareketlerinden endişelenmesi üzerine durdurdukları şahsın kimliği sahte çıktı.

Taksim Meydanı'nda görev yapan polis ekiplerinin şüpheli hareketlerinden endişelenmesi üzerine durdurdukları şahsın kimliği sahte çıktı.

Şüpheliye parmak izi taraması yapan ekipler şahsın 1997 yılında nişanlısını, 2008 yılında ise annesini 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Renç Armağan Haktanır olduğunu tespit etti.

Şüpheliye parmak izi taraması yapan ekipler şahsın 1997 yılında nişanlısını, 2008 yılında ise annesini 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Renç Armağan Haktanır olduğunu tespit etti.

İki cinayet suçundan 25 yıl 17 ay 15 gün ve müebbet hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilen Haktanır'ın 2018 yılında cezaevinden izin alarak çıktığı bir daha da geri dönmediği öğrenildi.

İki cinayet suçundan 25 yıl 17 ay 15 gün ve müebbet hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilen Haktanır'ın 2018 yılında cezaevinden izin alarak çıktığı bir daha da geri dönmediği öğrenildi.

Taksim'de Turizm Şube ekipleri tarafından yakalanan Renç Armağan Haktanır, gözaltına alındı. Firari katil, işlemlerinin tamamlanması ardından önceki gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksim'de Turizm Şube ekipleri tarafından yakalanan Renç Armağan Haktanır, gözaltına alındı. Firari katil, işlemlerinin tamamlanması ardından önceki gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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