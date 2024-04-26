Annenin En Çok Kurduğu Cümleye Göre Ona Hangi Hediyeyi Almalısın?

Annelerimiz sevgilerini bambaşka şekillerde gösterebilirler. Hatta bazen de kızarlar. Ama onlar kızsa bile bu kızgınlığın sevgiden kaynaklandığını biliriz. Bu yüzden kızarken de çok tatlılardır. Bazen iyi geçinir, bazen çatışırız. Ama annenin en çok kurduğu cümleyi düşününce hep onları biraz zorladığımız anlarda söyledikleri gelir aklımıza...

Hazırsan teste başlayalım. 😊