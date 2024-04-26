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Annenin En Çok Kurduğu Cümleye Göre Ona Hangi Hediyeyi Almalısın?

Annenin En Çok Kurduğu Cümleye Göre Ona Hangi Hediyeyi Almalısın?

Colin's
Colin's - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 21:07

Annelerimiz sevgilerini bambaşka şekillerde gösterebilirler. Hatta bazen de kızarlar. Ama onlar kızsa bile bu kızgınlığın sevgiden kaynaklandığını biliriz. Bu yüzden kızarken de çok tatlılardır. Bazen iyi geçinir, bazen çatışırız. Ama annenin en çok kurduğu cümleyi düşününce hep onları biraz zorladığımız anlarda söyledikleri gelir aklımıza... 

Hazırsan teste başlayalım. 😊

Annenden şu cümlelerden hangisini en çok duyuyorsun? Zor olacak ama seç birini!

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Annen şıklığından ödün vermeyen biri ise ona kendi sözünü hatırlatabileceğin bir tişört  seçtik! ❤️  Bu sefer 'Tamam anneciğim.' demesen bile gönlünü alabilmek için Colin's'in annelere güzel bir sürprizi var! 🙃

'Bizde ana sözü, atasözüdür.' sloganıyla hareket eden Colin's, annelerimizin kulaklardan düşmeyen meşhur cümlelerinden ilham alarak bir koleksiyon hazırladı.

Koleksiyonu incelemek için tıkla!

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Annelerimizin gözünde kaç yaşına gelirsek gelelim, her zaman küçük bir çocuk olarak kalacağız! Bir kaşık daha almasan bile onu mutlu edebilmen için Colin's'in annelere özel hazırladığı güzel bir sürpriz var. 🙃

'Bizde ana sözü, atasözüdür.' sloganıyla hareket eden Colin's, annelerimizin kulaklardan düşmeyen meşhur cümlelerinden ilham alarak bir koleksiyon hazırladı.

Koleksiyonu incelemek için tıkla!

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Elinden telefonu bırakman için seni sürekli uyarıyorsa, ona giydiği zaman sürekli bu cümlesini hatırlayabileceği bu tişörtü alabilirsin! Eğer daha farklı bir hediye düşünüyorsan, Colin's'in anneler için hazırladığı güzel bir sürpriz var! 🙃

'Bizde ana sözü, atasözüdür.' sloganıyla hareket eden Colin's, annelerimizin kulaklardan düşmeyen meşhur cümlelerinden ilham alarak bir koleksiyon hazırladı.

Koleksiyonu incelemek için tıkla!

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Mutfaktaki sarı bezi kirletsen bile annenin gönlünü bu tişört ile kolaylıkla alabilirsin! 😌 Mutfaktaki sarı bez kirlenir ama bu tişörtü kirletmeye bile kıyamaz, eminiz. Colin's, anneleri düşündü ve güzel bir sürpriz hazırladı! ❤️

'Bizde ana sözü, atasözüdür.' sloganıyla hareket eden Colin's, annelerimizin kulaklardan düşmeyen meşhur cümlelerinden ilham alarak bir koleksiyon hazırladı.

Koleksiyonu incelemek için tıkla!

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Genelde annelerimize nazımız geçer ve onlara sitem ederiz ama hiçbir kötü duyguyu hak etmiyorlar. Ona 'Öff!' demek yerine bu tişörtü alabilirsin. Annen bu tişörtü çok sevecek ve her kullanışında seni düşünecek. Annen seni düşünürken Colin's de anneleri düşünerek güzel bir sürpriz hazırladı! 🙃

'Bizde ana sözü, atasözüdür.' sloganıyla hareket eden Colin's, annelerimizin kulaklardan düşmeyen meşhur cümlelerinden ilham alarak bir koleksiyon hazırladı.

Koleksiyonu incelemek için tıkla!

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Annelerimiz yerleri yeni sildiklerinde yazılı olmayan bir kuraldır: Yerlere asla basılmaz! Bu yazılı olmayan kuralı düşünerek annene bu tişörtü alabilirsin. Sadece sen değil, Colin's de anneleri düşündü ve onlara güzel bir sürpriz hazırladı. 🙃

'Bizde ana sözü, atasözüdür.' sloganıyla hareket eden Colin's, annelerimizin kulaklardan düşmeyen meşhur cümlelerinden ilham alarak bir koleksiyon hazırladı.

Koleksiyonu incelemek için tıkla!

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Kime çektiğini biz bilemeyiz ama annen öyle diyorsa muhtemelen bir bildiği vardır! 🤫 Annelerimizin mutluluğu, bizim de mutluluğumuzdur diyerek Colin's, anneler için güzel bir sürprizle geldi! 🙃

'Bizde ana sözü, atasözüdür.' sloganıyla hareket eden Colin's, annelerimizin kulaklardan düşmeyen meşhur cümlelerinden ilham alarak bir koleksiyon hazırladı.

Koleksiyonu incelemek için tıkla!

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Annen bu tişörte bayılacak! 🤩

Sık sık anne terliği yiyor musun bilmiyoruz ama belli ki ara ara annenden azar işitiyorsun! 😅 Ama gönlünü de hemen almasını biliyorsun. Annelerimizin mutlu olabilmesi için Colin's, güzel bir sürpriz hazırladı. 🙃

'Bizde ana sözü, atasözüdür.' sloganıyla hareket eden Colin's, annelerimizin kulaklardan düşmeyen meşhur cümlelerinden ilham alarak bir koleksiyon hazırladı.

Koleksiyonu incelemek için tıkla!

Colin's'in #AnaSözü koleksiyonuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsin!