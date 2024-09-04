Amazon.com.tr’de Kaçırılmayacak “Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları” Prime Üyelerini Bekliyor!
Tatil sezonu artık yavaş yavaş biterken Amazon.com.tr’nin “Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları” kampanyasında Prime üyelerine özel on binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sunuluyor.
Amazon.com.tr’nin yaz tatilinden dönenler için tüm kategorilerden on binlerce üründe birbirinden cazip indirimler sunduğu Prime üyelerine özel “Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları” 16 Eylül’e kadar sürecek. İki hafta boyunca devam edecek kampanya süresince Prime üyeleri, ev ürünlerinden modaya, kırtasiye malzemelerinden elektroniğe kadar geniş bir seçkiden indirimlere erişim sağlayarak kendilerine özel fırsatlardan faydalanabiliyor.
Amazon Prime üyeleri, bu kampanya ile sadece geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimlerden yararlanmakla kalmıyor, aynı zamanda hızlı ve güvenli teslimat seçeneklerini ücretsiz kullanmanın yanı sıra Prime Video ve Prime Gaming gibi birçok ayrıcalıklı hizmetten de faydalanıyor.
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