Amare Global ile İyi Yaşamın Sırrını Keşfedin!

Yolda yürürken Amare Global’in ürünlerini tanıtan renkli araçları ya da farklı, yaratıcı billboardlarını gördüğünüzde şaşırmayın! Dijital platformlarda ise araçların CGI teknikleriyle süslenmiş Amare ürün görselleriyle donatılmış halini görebilirsiniz. Belki de bir sabah size Sunrise (Vitamin Takviyesi) veya HL5 (Kolajen Takviyesi) sunan Amare kıyafetli bir görevliye rastlarsınız ya da 11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul’un farklı noktalarında; Bebek, Etiler, Nişantaşı, Bağdat Caddesi, Caddebostan gibi Amare ürün dağıtım faaliyetlerine denk gelebilirsiniz. Amare’nin yarattığı bu interaktif deneyim, markanın sadece bir ürün değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı sunduğunu vurguluyor.

Amare ürünlerini tanıtan videolarını AVM ekranlarına da taşıyor. Nişantaşı City’s AVM, Etiler-Akmerkez AVM, Fenerbahçe Stadı ekranlarında Amare’nin bu dijital çalışmalarını görebilirsiniz. Bu çalışmaların CGI teknikleriyle yapılmış versiyonlarını da sosyal medya ve dijital platformlardan takip edebilirsiniz.

Tüm yeni pazarlama faaliyetlerinin arkasında herkese sağlıklı beslenme, düzenli spor ve düzenli gıda takviyesi kullanımını alışkanlık haline getirtmeye çalışan firma, hedefini “Binlerce hayatı iyileştirmek...” olarak da vurguluyor. Siz de İstanbul’un bu yeni ışığını keşfetmek için yolda gözlerinizi dört açın ve Amare Global’in yenilikçi ve etkileyici CGI çalışmalarının keyfini çıkarın!

Daha fazlası için buraya ya da buraya tıklayarak Amare'nin internet sitelerini ziyaret edebilir, buraya tıklayarak da Amare'yi takip edebilir ve siz de bu iyi yaşam hareketine katılabilirsiniz.