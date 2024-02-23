Alev ve Kalp Emojisi Atan Kişiye "Cinsel Taciz" Davası Açıldı: Hapis Cezası İsteniyor
Alev ve Kalp Emojisi Atan Kişiye "Cinsel Taciz" Davası Açıldı: Hapis Cezası İsteniyor
Sosyal medyada tanımadığı bir kadına kalp ve ateş emojileri ile 'taş mısın mübarek' mesajı gönderen kişiye attığı mesaj 'cinsel taciz' olarak değerlendirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medyada tanımadığı bir kişiye kalp ve ateş emojisi attıktan sonra 'taş mısın mübarek' mesajı atan kişiye taciz davası açıldı.
Diyarbakır'da tanımadığı bir kadına mesaj atan ve "cinsel taciz" suçlamasıyla karşı karşıya olan M.Ş.A. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Müşteki Z.Y'nin (30), 28 Kasım 2023'te sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafına kalp ve alev emojisi ekleyerek "taş mısın mübarek" mesajı atan kişi hakkında, avukatı Doğan İpek aracılığıyla şikayetçi olduğu belirtiliyor.
Sanık M.Ş.A'nın Konya'da yaşadığı tespit edilmiş ve emniyetteki ifadesinde, mesajı atma amacının kimseyi taciz etmek veya rahatsız etmek olmadığını, mesaja yanıt gelmeyince bir daha mesaj atmadığını ifade etmiş.
İddianamede, sanığın suçunu kabul ettiği ve mesajın içeriğinin alev, kalp emojisi ve "taş mısın mübarek" ifadesinden oluştuğu belirtiliyor. Bu ifadelerin cinsel taciz suçunu oluşturduğu ve sanığın bu suçu işlediği yönünde yeterli ve nitelikli delil bulunduğu ifade ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Müştekinin avukatı Doğan İpek, müvekkilinin M.Ş.A'nın sosyal medya mesajı nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını ve savcılığın "taş mısın mübarek" ifadesini cinsel taciz olarak kabul etmesinin emsal teşkil ettiğini belirtti.
İpek, toplumda birçok kadının benzer durumlarda rahatsızlık duyduğunu ve bu tür mesajlar atan kişilere karşı adım atmak ve suçun cezasız kalmaması için suç duyurusunda bulunabileceklerini belirtti. İpek, sanığın en yüksek cezayı alması için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda