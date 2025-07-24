Akbank’tan “Esnaf Davet Et, Kazan!” Kampanyası ile 50.000 TL’ye Varan Chip-para Fırsatı
Akbanklı KOBİ’ler, esnaf yakınlarını Akbank Mobil’e davet ederek 50.000 TL’ye varan chip-para kazanma fırsatı elde ediyor.
Akbank, KOBİ’ler için yenilikçi fırsatlar sunan bir kampanyayı hayata geçirdi. “Esnaf Davet Et, Kazan!” kampanyasıyla Akbanklı KOBİ’ler, çevrelerindeki şahıs firması olan esnaf yakınlarını Akbanklı olmaya davet ederek hem birbirine destek oluyor hem de kazanç sağlıyor.
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Akbanklı KOBİ’ler, esnaf yakınlarını Akbank Mobil’e davet ederek 50.000 TL’ye varan chip-para kazanma fırsatı elde ediyor.
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