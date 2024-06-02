AFAD'dan Deprem Açıklaması: Ege Denizi’nde 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
AFAD'dan Deprem Açıklaması: Ege Denizi’nde 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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Neredeyse hergün küçüklü büyüklü depremlerin olduğu Türkiye’de bir deprem de Ege’de meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 11:53’te Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi’nde olduğu belirtilen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.
Depremin derinliği 7 km…
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