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AFAD'dan Deprem Açıklaması: Ege Denizi’nde 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

AFAD'dan Deprem Açıklaması: Ege Denizi’nde 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
02.06.2024 - 12:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 11:53’te Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

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Neredeyse hergün küçüklü büyüklü depremlerin olduğu Türkiye’de bir deprem de Ege’de meydana geldi.

Neredeyse hergün küçüklü büyüklü depremlerin olduğu Türkiye’de bir deprem de Ege’de meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 11:53’te Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 11:53’te Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi’nde olduğu belirtilen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

Ege Denizi’nde olduğu belirtilen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

Depremin derinliği 7 km…

Depremin derinliği 7 km…
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