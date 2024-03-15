Açlığa Ne Kadar Dayanabilirsin?

Sen yemek yemeyi gerçekten çok seviyorsun. Bir öğünü atlamayı bile sevmiyorsun. Bir şekilde gecikecek olsan aklın hep yemekte kalıyor. Fakat Ramazan ayında sana başka bir güç geliyor. Ne kadar acıksan bile Ramazan ayında iftara kadar dayanabilecek irade var sende. Birkaç günde alıştıktan sonra zaten açlığı bile hissetmiyorsun.