Açlığa Ne Kadar Dayanabilirsin?

Sofralar, yemekler, misafirler hazır. Peki sindirim sistemimiz hazır mı?
Ramazanda uzun süren açlık ardından hızlı hızlı yediğimiz yemekler bir de ağırsa vay halimize.
Bu dönemde değişen beslenme alışkanlıklarımız sindirim sistemimizi etkileyerek bazı istenmeyen durumlara sebep olabiliyor.
Enterogermina`nın içeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar Ramazanda da sindirim sistemimizi düzenlemeye yardımcı oluyor.
63 ülkenin tercih ettiği probiyotik Enterogermina, kendine özel 4lü suş kombinasyonuyla iftar sofralarında yanımızda. Hiçbir koruyucu madde içermeyen 4 Milyarlık formunun içeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar ile tüm ailenin sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı , kullanımı da çok kolay: ÇALKALA / AÇ / HÜPLET.
Ramazanda ailemizle iftar sofrasının keyfini çıkarmak bizden, sindirim sistemimize destek Enterogermina probiyotiklerinden!
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