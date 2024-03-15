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Açlığa Ne Kadar Dayanabilirsin?

Açlığa Ne Kadar Dayanabilirsin?

Sanofi
Sanofi - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 16:49

11 ayın sultanı Ramazan geldi. Ramazan ayında çok daha açlığa çok daha dayanıklı olabiliyoruz. Peki sen yemek yemeden ne kadar durabilirsin?

Öğrenmek istiyorsan bu test tam sana göre. 

Başlayalım.

1. Başlayalım. Sabah uyandığında ilk düşündüğün şey ne?

2. Ramazan ayında iftara 1-2 saat kala zaman geçirmek için ne yaparsın?

3. İnternette gezinirken bir yemek videosu gördüğünde ne hissediyorsun?

4. Ramazan deyince aklına ilk gelen tatlı hangisi?

5. Sahurda ne tür yiyecekler tercih edersin daha çok?

6. En sevdiğin Ramazan aktivitesi nedir?

6. En sevdiğin Ramazan aktivitesi nedir?

7. Ramazan ayında en çok hangi öğünü özlüyorsun?

8. Son olarak senin için Ramazan nedir?

İftara kadar dayanabilirsin!

Sen yemek yemeyi gerçekten çok seviyorsun. Bir öğünü atlamayı bile sevmiyorsun. Bir şekilde gecikecek olsan aklın hep yemekte kalıyor. Fakat Ramazan ayında sana başka bir güç geliyor. Ne kadar acıksan bile Ramazan ayında iftara kadar dayanabilecek irade var sende. Birkaç günde alıştıktan sonra zaten açlığı bile hissetmiyorsun.

İftardan sonra bile devam edebilirsin!

Sen çok iradelisin. Kafana koyduğun her şeyi yapabilecek gücün var. Normalde yemeğe aşırı düşkün olmasan bile güzel ve büyük sofralara bayılıyorsun. Bu yüzden Ramazan ayındaki iftar sofraları seni büyülüyor resmen. Keşke hep Ramazan olsa diyorsun.

Senin için açlık diye bir şey yok!

Sen açlığı kafanda bitirmişsin. Zaten az yemek yemenin rahatlığını tatmış birisin. Hele Ramazan ayında aklına bile gelmiyor açlık. İlk günden alışıyor, son güne kadar iftar ve sahur dışında yemek düşünmüyorsun.

Enterogermina ile Sindirim sisteminiz Ramazan’a hazır!

Enterogermina ile Sindirim sisteminiz Ramazan’a hazır!

Sofralar, yemekler, misafirler hazır. Peki sindirim sistemimiz hazır mı?

Ramazanda uzun süren açlık ardından hızlı hızlı yediğimiz yemekler bir de ağırsa vay halimize.

Bu dönemde değişen beslenme alışkanlıklarımız sindirim sistemimizi etkileyerek bazı istenmeyen durumlara sebep olabiliyor.

Enterogermina`nın içeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar Ramazanda da sindirim sistemimizi düzenlemeye yardımcı oluyor.

63 ülkenin tercih ettiği probiyotik Enterogermina, kendine özel 4lü suş kombinasyonuyla iftar sofralarında yanımızda. Hiçbir koruyucu madde içermeyen 4 Milyarlık formunun içeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar ile tüm ailenin sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı , kullanımı da çok kolay: ÇALKALA / AÇ / HÜPLET.

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