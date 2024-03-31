90'lar Mahalle Dizilerindeki Hangi Evrene Aitsin?

Sen geleneksel ama bir o kadar da çevrene uyum sağlamayı da bilen birisin. Özünden hiç kopmuyorsun. Hayatında hep seni olduğun gibi kabul eden insanların yanında olmak istiyorsun. Sadece sıcak bir el, sağlam birer omuz arıyorsun. Ailen her şeyin. Güçlü olmak zorunda olduğunu biliyorsun. Ali Haydar ve Hanım gibi azmin çok kuvvetli!