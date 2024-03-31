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90'lar Mahalle Dizilerindeki Hangi Evrene Aitsin?

etiket 90'lar Mahalle Dizilerindeki Hangi Evrene Aitsin?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 14:31

90'larda her şey çok farklıydı. Bazen çok özlüyoruz o günleri. Peki sen 90'lar mahalle dizilerinden hangi evrene aitsin? Sorunun cevabını merak ediyorsan seni testimize alalım!

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1. Arkadaşlarınla genelde nerede toplanırsınız?

2. Peki senin favori içeceğin bunlardan hangisi?

3. Bu yemeklerden birini seçer misin?

4. Senin karakterine tam zıt gelen bir özellik seçmeni istiyoruz!

5. Şimdi de en sevdiğin boş zaman aktivitesini öğrenelim?

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6. Arkadaş grubunda seni nasıl tanımlarlar?

7. 90'lı yıllarda yaşasan sana en çok hitap edecek şey aşağıdakilerden hangisi olurdu?

8. Son olarak senin mentorum, ustam dediğin kimse var mı?

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Sen Mahallenin Muhtarları evrenine aitsin!

Sen Mahallenin Muhtarları evrenine aitsin!

Meraklı, heyecanlı ve neşeli! Tıpkı Mahallenin Muhtarları evreninin olduğu gibi. Hayatı neşeyle yaşamayı çok seviyorsun. Tehlikeye de açıksın maceraya da! Günün sonunda bir şekilde hayattan dersini alıyorsun. Temel ve Çaydanlık gibi her yerde varsın!

Sen İkinci Bahar evrenine aitsin!

Sen İkinci Bahar evrenine aitsin!

Sen geleneksel ama bir o kadar da çevrene uyum sağlamayı da bilen birisin. Özünden hiç kopmuyorsun. Hayatında hep seni olduğun gibi kabul eden insanların yanında olmak istiyorsun. Sadece sıcak bir el, sağlam birer omuz arıyorsun. Ailen her şeyin. Güçlü olmak zorunda olduğunu biliyorsun. Ali Haydar ve Hanım gibi azmin çok kuvvetli!

Sen Ekmek Teknesi evrenine aitsin!

Sen Ekmek Teknesi evrenine aitsin!

Sen sürprizlere açık ve oldukça maceracı bir insansın. Okumaya da bayılıyorsun. Yeni öğrendiğin her şey senin için çok önemli. Ama başın da beladan kurtulmuyor. Komik, şaşkın ve tatlısın. Heredot Cevdet'ini yakaladığında asla bilgi almadan bırakmıyorsun.

Sen Yeditepe İstanbul evrenine aitsin!

Sen Yeditepe İstanbul evrenine aitsin!

Sen sessiz ve melankoliksin. Hayatı en derinine kadar yaşamayı seviyorsun. Aşkı da arkadaşlığı da acıyı ve kederi de. Yeter ki seni anlayabilecek birisi olsun çevrende. Sofistike zevklerin var. Yeditepe İstanbul'daki gibi hayatın sana neler getireceğini merakla bekliyorsun.

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