90'lar Mahalle Dizilerindeki Hangi Evrene Aitsin?
90'lar Mahalle Dizilerindeki Hangi Evrene Aitsin?
90'larda her şey çok farklıydı. Bazen çok özlüyoruz o günleri. Peki sen 90'lar mahalle dizilerinden hangi evrene aitsin? Sorunun cevabını merak ediyorsan seni testimize alalım!
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1. Arkadaşlarınla genelde nerede toplanırsınız?
2. Peki senin favori içeceğin bunlardan hangisi?
3. Bu yemeklerden birini seçer misin?
4. Senin karakterine tam zıt gelen bir özellik seçmeni istiyoruz!
5. Şimdi de en sevdiğin boş zaman aktivitesini öğrenelim?
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6. Arkadaş grubunda seni nasıl tanımlarlar?
7. 90'lı yıllarda yaşasan sana en çok hitap edecek şey aşağıdakilerden hangisi olurdu?
8. Son olarak senin mentorum, ustam dediğin kimse var mı?
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