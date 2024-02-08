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9 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 19:01

Özgürlük mü, yoksa aşk mı? Uranüs ve Juno arasındaki açılanma özgürlük algınıza etki edebilir! Kalbinizin sesine kulak verin. Peki, 9 Şubat Cuma gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün bağlanmak, evlenmek ve yoğun duygularla dolu bir ilişki gündeminde yer alabilir. Aşk tanrıçası olarak da bilinin asteroid Juno'nun etkisiyle yoğun duygulara kapılabilirsin. Duyguların ruhunu sardığı, inançların ve aşkın hayatının merkezine oturduğu bir güne hazır olmalısın. Juno, tutkulu Akrep burçlarının arzularını da ortaya çıkarıyor... Tutkulu, heyecanlı ve özel bir aşk yolculuğu seni bekliyor. 

Tabii sonunda evlilik ve bağlanmak olan bu yolculukta kafan da karışabilir. Nedeni ise özgürlük algını sorgulatan Uranüs! Derin bir ikileme girmene neden olan bu gezegen açılanmasında kazanan aşk mı olacak, özgürlük mü? Seni evlilik gibi ciddi konulardan uzaklaştıran Uranüs'e mi kulak vereceksin tutkuyla saran Juno'ya mı? Bunu iyi düşünün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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