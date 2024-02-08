9 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün bağlanmak, evlenmek ve yoğun duygularla dolu bir ilişki gündeminde yer alabilir. Aşk tanrıçası olarak da bilinin asteroid Juno'nun etkisiyle yoğun duygulara kapılabilirsin. Duyguların ruhunu sardığı, inançların ve aşkın hayatının merkezine oturduğu bir güne hazır olmalısın. Juno, tutkulu Akrep burçlarının arzularını da ortaya çıkarıyor... Tutkulu, heyecanlı ve özel bir aşk yolculuğu seni bekliyor.

Tabii sonunda evlilik ve bağlanmak olan bu yolculukta kafan da karışabilir. Nedeni ise özgürlük algını sorgulatan Uranüs! Derin bir ikileme girmene neden olan bu gezegen açılanmasında kazanan aşk mı olacak, özgürlük mü? Seni evlilik gibi ciddi konulardan uzaklaştıran Uranüs'e mi kulak vereceksin tutkuyla saran Juno'ya mı? Bunu iyi düşünün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...