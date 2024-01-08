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9 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 19:01

Günün şanslısı Akrep burçları! Merkür Neptün Karesi bile sizi yolunuzdan döndüremez, mutlu bir gelecekten alıkoyamaz! Peki, 9 Ocak Salı gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 9 Ocak Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları;

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları;

Sevgili Akrep, bugün mantık hükmünü kaybettiğinde sezgilerin devreye girecek. Yolunu netleştirmek ve önünü görmek ise senin elinde! Bir süredir düşündüğün pek çok şeyi geride bırakıyorsun. Takıntıların ve bağlılıklarından uzaklaşarak hayatını yeniden inşa etmeye devam ediyorsun. Yeni yılla başlayan değişim sürecin devam ediyor. 

Merkür ile Neptün arasındaki açılanma bile geleceğinin hızlıca yükselen değerlerine engel olamıyor. Çünkü Neptün mantığını körelttiği anlarda sezgilerin devreye giriyor. Geçmişten gelen sese kulak ver! Artık geride kaldığını sandığın kişi sana yardım eli uzatabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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