9 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün mantık hükmünü kaybettiğinde sezgilerin devreye girecek. Yolunu netleştirmek ve önünü görmek ise senin elinde! Bir süredir düşündüğün pek çok şeyi geride bırakıyorsun. Takıntıların ve bağlılıklarından uzaklaşarak hayatını yeniden inşa etmeye devam ediyorsun. Yeni yılla başlayan değişim sürecin devam ediyor.

Merkür ile Neptün arasındaki açılanma bile geleceğinin hızlıca yükselen değerlerine engel olamıyor. Çünkü Neptün mantığını körelttiği anlarda sezgilerin devreye giriyor. Geçmişten gelen sese kulak ver! Artık geride kaldığını sandığın kişi sana yardım eli uzatabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...