9 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün duygusal olarak destekleyici bir gün geçirebilirsin! Belki de uzun zamandır içinde sakladığın duygularını dökme, sevdiklerinle kalbinden geçenleri paylaşma vakti geldi. İlişkilerinde derin ve anlamlı konuşmalar yapabileceğin, duygusal bağlarını güçlendirebileceğin bir gün sizleri bekliyor. Artık aldığın bir takım sorumluluklardan yorulduğunu söyleme zamanı. İstediğini yaşamaya başlamak için en doğru an bu an!

Kendini meraklı iç dünyana, hayat koşturmasına ve sorumluluklara gömdüğün yerden çıkıyorsun! Zamanını kendin için ayırmak istediğin bir döneme giriyorsun. Gönlünce yaşadığın bir hayat için pişmanlıklarına son vermek için ruhen seni destekleyen enerjilerin etkisi altındasın. Senin sana ve dış dünyada eğlenceye ihtiyacın olduğunu hissediyorsun. Bugün harekete geçersen, kendi hayatının yöneticisi olabilirsin. Mutlu, aşklı ve kariyerli bir gelecek vaat eden Chiron'un etkisi altında Mart ayı boyunca her gün enerjin artacak. Bu ay senin için fırsat ayı olacak. Bugün ise fırsatların başladığı, dileklerinin gerçeğe dönüştüğü ilk gün olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...