9 Aralık Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün zihinindeki karmaşa son bulacak. Seni yoran ve meşgul eden düşüncelerin netleşecek, taşlar yerine oturacak. Zira bu aralar geçmişe dair kaçırdığın önemli detayları fark edebilirsin. Daha önce fark etmediklerini görebilir, eksik parçayı bulabilirsin!

Mental anlamda tamamlanmak ise sana güç verecektir. İçsel anlamda dengeyi bularak huzur dolacaksın. Üzerindeki yüklerden, geçmişin gölgelerinden ve yüreğindeki düğümlerden kurtulacaksın. Hafifledikçe kendini fark edecek, yolunu çizeceksin. Çizdiğin bu yolda aşk, severek yaptığın bir iş ve para olacak.

Zira Venüs ve Mars'ın etkisi altında olduğun bugün adeta iyileşeceksin. Hayatını da iyileştirecek uzun zamandır kurmak istediğin düzeni kuracaksın. Girişimlerinin kâr getireceğini de söylemeden geçmeyelim. Para kazanacak, sıra dışı fırsatlar elde ederek yatırımlarınla refah seviyeni yükselteceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...