9 Aralık Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün öz güvenli ve heyecanlı olacaksın! İş görüşmeleri ve proje toplantıları için bugünü mutlaka değerlendirmelisin. Mars ve Venüs, gerçek potansiyelini ortaya çıkarırken sıra dışı fikirlerle ön plana çıkabilirsin. Cesur adımlar atabilir, hiç şüphe etmeden doğru yolu bulabilirsin.

İş hayatında fark yaratacaksın. Gerçek bir lider olacak işleri eline alacak ve yöneteceksin. Başarılarınla gurur duyanlar olacağı gibi kıskançlıklara da maruz kalabilirsin, aman dikkat! Tüm gözlerin üzerinde olduğu bu pazartesi gününe yakışan renkli aksesuarlar ve neşeli bir giyim tarzını tercih et deriz ki nazar üzerinden es geçsin!

Tüm bunların dışında biri sana öyle bakacak ki ne kıskançlık ne takdir, gözlerinde hayranlık göreceksin. Bekar Yay burçları, gerçek aşkı bulabilir. Üstelik seni el üstünde taşıyacak ve bir ömür mutlu edecek kişi hayatına öylece girebilir. Bu kişi Mars'ın yönetimindeki bir Akrep ya da Koç olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...