9 Aralık Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün denemek isteyeceksin! Üstelik pek çok konuda deneme yanılma yöntemini kullanmak, hata yapmak pahasına farklı olanı tecrübe etmek gündeminde yer alacak. Haftaya sınırları zorlayarak başlayacağın aşikar!

Peki, hedefinde ne olacak? Mars ve Venüs etkisinde olduğunu düşününce, iş hayatına ilişkin farklılıkların peşine düşmen son derece olası. Toprak, tarım, üretim, hayvanlar ve bitkiler ilgi alanında yer alabilir. Doğaya dönerek yaşam döngüsünün içindeki üretim potansiyeline odaklanabilirsin. Bu sayede belki kendi sektöründen ya da ilgi alanlarından sapabilir, ancak huzur bulabilirsin. Para ve başarının kaynağını bulmuş gibisin. Tabii bu süreçte adımlarını dikkatli atsan iyi edersin.

Gelelim bir diğer konuya! Aile bağları... Aile arasında geçmişte yarım kalmış tartışmalar ve henüz affetilmemiş hatalar var ise çözüme yaklaşıyorsun. Sevdiklerinden güç alman gereken bir sürece giriyorsun. Bu yüzden ailene odaklanıp yaraları sarmalısın. Belki de bir özür borcun vardır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...