9 Aralık Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugünden itibaren geçmiş sağlık sorunlarını adeta zihninden sileceksin! Sorunlar çözüme ulaştıkça hafifleyeceksin... Üzerinden birer birer yok olan yükler, bedensel ve ruhsal anlamda sağlılık hissetmek sana çok iyi gelecek. Gücüne kavuşacaksın. Ya da içsel anlamda hissettiğin yetersizlik duygusundan arınacaksın. Kısacası şifalanacaksın!

Her zaman yenilikçi, mükemmeliyetçi ve başkalarına şifalı olan Başak burçları kendilerini de iyileştirecek. Aradığın huzuru bulacaksın. Zira şimdi hayatın mükemmele ulaşacak. Yeni bir iş, yeni bir aşk ve yeni bir düzen kurulacak. Eskiyi ve denenmişi istemeyeceksin. Çünkü senin için daha iyisi var biliyorsun.

Tam da bu noktada bireysel hedeflerine odaklanabilirsin. Zihnini toplamak ve fikirlerin doğrultusunda ilerlemek için bedensel aktivitelere de yönelebilirsin. Haftanın başı, spora başlamak için harika bir fırsat. Bugün başlarsan, kesinlikle devamı gelecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...