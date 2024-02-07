8 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün beklenmeyeni bekliyorsun! Güneş Uranüs karesi etkisi altında, maddi konular ve ailevi meselelerle uğraşman gerekebilir. Bir süredir içten içe yaşadığın, ara sıra günyüzüne çıkan ailevi meseleler gündeme geliyor. Bu duruma müdahale etmemek her geçen gün hayatını zorlaştırıyor.

Özgürlüğüne düşkün Akrep burçları için kısıtlanması hissi ve baskıcı aile ortamı bir tartışma konusu dahi olamaz. Bu yüzden artık karar vermenin dışında harekete de geçmelisin. Maddi ve manevi anlamda kendin olduğun bir yol çizmelisin. Bu yolda aşk, huzur ve bolca para var. Aksi takdirde sen olmaktan çıkabilirsin. Gerçeklerle yüzleşmek için son şansın olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...