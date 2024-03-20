8 Soruda Çalışma Alışkanlıklarına Göre Sana Özel Bir Tavsiye Veriyoruz!

Kimisi tamamen sessizlik olunca kimisi de insanlarla birlikte daha iyi çalışır. Sen bu senaryoda ikinci taraftasın! Senin için eğlenebildiğin, keyif alabildiğin ortamlar çok daha işlevsel oluyor. Böylece işteki verimin artıyor.
Senin verimini artıracak bir başka önerimiz daha olacak; Workinton! Workinton’daki coworking alanları sayesinde tam da hayalini kurduğun çalışma ortamına sahip olabilirsin. Dinleme alanları, ikramlar, hızlı internet, keyifli etkinlikler, oyun alanları… Çalışırken ihtiyacın olabilecek her şey ve daha fazlası Workinton'da var! İstediğin Workinton ofisinde istediğin zaman çalış, sektöründeki insanlarla tanışarak networkünü geliştir!
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