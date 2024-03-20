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8 Soruda Çalışma Alışkanlıklarına Göre Sana Özel Bir Tavsiye Veriyoruz!

8 Soruda Çalışma Alışkanlıklarına Göre Sana Özel Bir Tavsiye Veriyoruz!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
20.03.2024 - 12:26

Çalışma alışkanlıklarımız aslında en verimli nasıl çalışabileceğimizin de göstergesidir. Bu yüzden bu test ile çalışma alışkanlıklarını öğrenerek sana özel bir çalışma önerisi vereceğiz!

1. İlk olarak şunu soralım, sen işveren misin yoksa çalışan mı?

2. Peki kendin için dijital göçebe diyebilir misin?

3. Bir şirket kurmanın en zor yanı sence ne?

4. Çalışırken aralarda ne yapmayı seversin?

4. Çalışırken aralarda ne yapmayı seversin?

5. Genellikle yalnız mı çalışmayı tercih edersin yoksa insanlarla birlikte mi?

6. Çalışırken senin dikkatini en çok ne dağıtır?

7. Peki seni en çok ne motive eder?

8. Son olarak, çalışırken ne tarz müzik dinlersin?

Sen çalışırken kendini özel hissedersen çok daha motive oluyorsun!

Sen çalışırken kendini özel hissedersen çok daha motive oluyorsun!

Herkes çalışırken özel hissetmek ister elbette ama senin için bu öncelikli bir ihtiyaç gibi. Senin değerli hissetmeni sağlayacak olan şey, Workinton sanal ofis üyeliği! Sanal ofis üyeliği sayesinde sen ofise gitmezsin, uğraşmak istemediğin tüm detaylarla Workinton uğraşır!

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Sen çalışırken sosyalleşirsen çok daha fazla motive oluyorsun!

Sen çalışırken sosyalleşirsen çok daha fazla motive oluyorsun!

Kimisi tamamen sessizlik olunca kimisi de insanlarla birlikte daha iyi çalışır. Sen bu senaryoda ikinci taraftasın! Senin için eğlenebildiğin, keyif alabildiğin ortamlar çok daha işlevsel oluyor. Böylece işteki verimin artıyor.

Senin verimini artıracak bir başka önerimiz daha olacak; Workinton! Workinton’daki coworking alanları sayesinde tam da hayalini kurduğun çalışma ortamına sahip olabilirsin. Dinleme alanları, ikramlar, hızlı internet, keyifli etkinlikler, oyun alanları… Çalışırken ihtiyacın olabilecek her şey ve daha fazlası Workinton'da var! İstediğin Workinton ofisinde istediğin zaman çalış, sektöründeki insanlarla tanışarak networkünü geliştir!

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Sen çalışırken olayı ekip işine döndürürsen çok daha fazla motive oluyorsun!

Sen çalışırken olayı ekip işine döndürürsen çok daha fazla motive oluyorsun!

Yalnız kurtların nasıl verimli bir şekilde çalıştığına anlam veremiyorsun çünkü senin için çalışmak tam bir ekip işi! Bu yüzden çalışırken tüm ekibin bir arada olup beyin fırtınası yapması gerektiğini düşünüyorsun.

Senin verimini artıracak bir başka önerimiz daha olacak; Workinton! Workinton’daki hazır ofisler sayesinde ekibini bir araya toplayabilir, en verimli şekilde çalışmayı sürdürebilirsin. Kolay ulaşım, yaygın lokasyon, toplantı odası kullanımı, hızlı internet, leziz ikramlar, dinlenme alanları… Çalışırken ihtiyacınız olabilecek her şey ve daha fazlası Workinton'da var!

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