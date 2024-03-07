8 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün etrafında dönen entrika ve otorite savaşlarının içine çekilebilirsin! Merkür ve Neptün'ün kavuşumuyla, pek çok kişinin gerçek yüzü ortaya çıkabilir. Dikkatli olman gereken bir gün seni bekliyor. Zira etrafında dönen entrikalara inanamayabilirsin!

Aile içinde ve sosyal hayatında değer verdiğin birinin yalanını yakalayabilirsin. Bazı gerçeklerin çarpıtıldığını fark ederek hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Bu da gün içinde bir takım güvensizliklerin gündeme gelmesine neden olabilir. Neptün'ün zihnini bulanıklaştıran biraz gergin enerjisiyle birlikte kendini olayların içinde bulabilirsin. Bize soracak olursan, bu pek de fena bir durum sayılmaz. Bırak, herkes gerçek yüzünü göstersin. Akılcı manipülasyonlar ve küçük yönlendirmelerle istediğin itirafları işitebileceğine eminiz.

İş ortamına da ayağını yere sağlam basman gerekiyor! Başkalarını dikkate almadan yalnızca kendi hedeflerine yönelmemen büyük önem arz ediyor. Herkesin ayyuka çıkan gerçekleriyle sarsılan düzende otorite olabilirsin. Fırsatı kaçırma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...