8 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün konuşurken sözcükler aklından uçup gidebilir... Merkür ve Neptün'ün kavuşumu, seni biraz zorlayacak gibi görünüyor. Daima dikkatli, özenli ve disiplinli Oğlak burçlarının sabrını sınayacak bu açı kalıbı, kafa karışıklıklarını beraberinde getirebilir.

Topluluk önünde konuşmak, uzun cümlelerle kendini ifade etmek ya da isteklerini dile getirmek zor olabilir! Alışık olmadığın bu ruh hali seni strese sokabilir. İletişim sorunları yaşayabileceğin bugün, profesyonel hayatında bir adım geride kalmayı tercih edebilirsin. Hatta mümkünse günlük rutinlerini aşmamayı, sadece mevcut düzeni korumayı ve önemli kararları gelecek haftanın ilk gününe ertelemeyi tercih edebilirsin.

Gelelim sağlık konusun! Bu durum seni strese sokabilir. Haliyle zihinsel ve duygusal sağlığını göz ardı etmemen gerektiği bu dönemdesin. Stresini azaltmak için meditasyon veya rahatlama tekniklerini denemekten çekinmemelisin. Bu sayede kendi kendine kalabilir, bir süre hiç kimseyle iletişim kurmayarak kafanın içindeki meseleleri çözmeyi deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...