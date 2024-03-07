8 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün açık sözlülüğün ve sivri dilinle bir kez daha dikkat çekecek gibisin! Merkür ve Neptün kavuşumunda dürüstlük senin için her zamankinden daha fazla önem arz edebilir. Güvensizliğini tetikleyen bu gezegen açılanmasında sevdiklerini sınayabilirsin. Özellikle partnerini adeta gizli bir sınavdan geçirebilirsin. Sorgulandığını fark ederse, aranızda tartışmaların çıkabileceği son derece açık. Tabii senin de pek alttan almak gibi bir modun yok gibi!

İşte tam da bu noktada, sivri dilinden çekeceklerin var! Ağır sözlerle kalp kırıklıklarının yaşanacağı bugün, biraz daha sakin olmaya ne dersin? Zira güven sorunların iş ortamına da yansıyabilir. Bu sorunların, ortakların ve iş birliği yaptığın ticari bağlantılarınla arana girmesine izin verme. İki ila üç gün etkisini gösterecek olan bu açı kalıbında yalnız kalmak en çok sana iyi gelebilir! Doğa yürüyüşleri, fiziksel aktiviteler ve enerjini atabileceğin fiziksel çaba gerektiren aktiviteler ilgini dağıtabilir. Zihnini biraz dinlendirerek hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmanı sağlayabilir. Öyleyse biz de sana sabır ve sükunet dileyelim. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...