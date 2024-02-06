7 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün seyahatler ve alım satım konuları gündeme gelebilir. Farklı ülkeler veya şehirlerden taşınmaz alım satımları yapabilirsin. İhale, kanuni satışlar ve bankalarla ilgili konulara vakit ayırman gerekebilir. Venüs'ün Uranüs ile üçgen açı kalıbı, maddi yönde olumlu gelişmelerin habercisi niteliğinde! Yine de yatırımlarına dikkat etmeli, doğru karar verdiğinden emin olmalısın. Şehir dışına ya da ülke dışına yapacağın seyahat sonunda ortaklı satışlara imza atabilirsin.

Planlarını iyi yapmalı, geleceğine dair adımlarını doğru değerlendirmelisin. Üç ay ila altı aylık bir dönüşüm sürecine giriyorsun. Bu sürecin başlangıcı olarak kabul edilen bugün atacağın adımlar, hayatını etkileyecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...