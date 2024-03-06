7 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün geçmişte yaşadığın kalp acıları hafifliyor... Mars ve Chiron arasındaki uyumlu açı, ilişkilerinde derinlemesine bir iyileşme ve duygusal gelişme imkanı sunuyor. Şimdi daha güçlü bağlar oluşturma olanağına sahip olabilirsin. İlişkilerinde güven ve sadakat kavramları ön plana çıkabilir. Yanında kendin gibi ve özgür hissedeceğin bir partnere ihtiyacın var! Sen olabilmek ve huzur bulabilmek sana kendini çok daha güçlü hissettirecektir.

Geçmişte yapmış olduğun hatalardan ders çıkarma zamanı! Chiron'ın onarma gücü ve hayatında aldığın dersler sayesinde iş yaşamın için daha sağlam bir temel atabileceksin. Yaratıcılığını kullanarak kariyerinde daha fazla doyum ve başarıya ulaşabilirsin. Fakat bu kez sabırlı ve kararlı bir tutum sergilemelisin. Önümüzdeki birkaç gün boyunca hayatını düzene oturtmaya odaklanabilirsin. Tam da bu yüzden kendine daha fazla zaman ayırmalısın. Bu sayede hem bedenini hem de ruhunu besleyebilir ve iyileştirebilirsin. Kendini daha güçlü ve dengeli hissetmenin yollarını keşfedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...