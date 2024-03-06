7 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün duygusal travmaların iyileşiyor. Şimdi aşık olma zamanı! Mars ve Chiron'un birleşimi, ilişkilerinde derinlemesine değişimler ve iyileşmelerin kapısını aralayabilir. Geçmişte yaşadığın duygusal travmaları iyileştirme ve daha kuvvetli bağlar oluşturma şansın olabilir. Yoğun ve kuvvetli duygularını kullanarak ilişkilerini daha da derinleştirebilirsin. Aşka tereddütle yaklaşan ya da bu aralar bekar olan Akrep burçları gerçek aşka tamamen iyileşmiş bir şekilde hazır olabilir. Mevcut ilişkisinde dalgalanmalar yaşayanlar ise huzuru, eğlenceyi ve tutkuyu bir arada yaşama fırsatı bulabilir.

Kariyerinizle ilgili olarak da söylemek istediklerimiz var! Chiron son derece yoğun bir şekilde içsel gücünü ve öz güvenini destekliyor. Geçmişin bilgeliğini elinde bulunduran Chiron, eski deneyimlerinden elde ettiğin verilere dönüşüm için cesur adımlar atma şansı sunuyor. Kendi yeteneklerini ve gücünü hatırlayarak iş yaşamında dengeleri değiştirmenin tam zamanı. Arzularının peşinden kendinden emin adımlarla yürü. Etkili sonuçlar elde ettiğini ve başarına başarı kattığını göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...