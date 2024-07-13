65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri Bitti, Akşehir Sanata Doydu!

Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 65. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri 5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Altı gün altı gece süren festivalde yerli yabancı binlerce sanatsever misafir edildi. Şenlik boyunca operadan söyleşiye, resimden müziğe birçok konuda onlarca etkinlik düzenlendi. Temsili Nasreddin Hoca’yı sanatçı İlker Ayrık’ın canlandırdığı şenlik kapsamında Gazapizm’den, Aleyna Tilki’ye, Sunay Akın’dana Deniz Zeyrek’e, Volkan Kanok’a, Ümit Besen ve Pamela’ya, Melihat Gülses’ten, Coşkun Demir’e pek çok sanatçı şenlik sever misafirlerle buluşturuldu.

‘Akşehir geri dönüyor!’ mottosu ile planlanan 65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında birçok alandan mesleğinin en iyileri misafirler ile bir araya getirildi. Şenlik kapsamında tiyatro oyunları, resim sergileri, çocuklar için etkinlik atölyeleri, gündemden düşmeyen sanatçılar, halk oyunları paramotor gösterileri ve daha nice gösteri altı gün boyunca Akşehir’i ziyaret eden misafirlerle buluştu.