6 Mayıs Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Chiron'un gökyüzündeki güçlü etkileşimleri, sosyal ilişkilerde adil olma arzun üzerinde derin bir etki yaratıyor. Bu durum, sosyal adalet veya eşitlik konularında daha aktif olmana ve geçmişteki ilişki hatalarını telafi etmene yardımcı olabilir. Öncelikle sosyal çevrendeki insanlarla ilişkilerini gözden geçirerek, daha sağlıklı ve destekleyici sosyal bağlar kurabilirsin. Çoğunlukla karşı tarafın haklarını savunduğunu ve koruduğunu biliyoruz. Fakat kendin için de bir şeyler yapman ve sınırlarını koruman gerektiğini hatırlamalısın.

İşte tam da bu noktada özellikle romantik ilişkinde denge ve uyumu sağlayabilirsin. Geçmişte göz ardı edilmiş sorunları ele alabilirsin. Partnerinle daha adil ve dengeli bir ilişki için çalışabilirsin. Bu konuda ona da açık olmalı, sınırlarını bildirmeli ve isteklerini açıkça dile getirmelisin. Kariyer hayatında da iş ilişkilerinde adalet ve eşitlik ilkesini güçlendirecek adımlar atabilirsin. Böylece iş yerindeki atmosferi iyileştirebilir, aldığın gereğinden fazla sorumluluklardan kurtulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...