6 Mart Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün risk almaya hazırsın! Çizdiğin sınırlar içinde güvenli alanında yaşamayı sevdiğini biliyoruz, fakat bugün farklı! Mars'ın Kuzey Ay Düğümü ile oluşturduğu altmışlık açı, Oğlak burçlarının üzerine bir cesaret pelerini örtüyor. Bu enerjiyi hissetmeye başladığında, kendini daha cesur, daha atılgan ve hatta belki de daha önce hiç olmadığın kadar maceracı hissedeceksin. Bu cesaret, aşk hayatında ve kişisel ilişkilerinde sana yeni kapılar açabilir. Şimdiden söyleyelim, bu uzun zamandır açılmayı bekleyen duygusal kapılarını ardına kadar aralayabilir... Kalbinin sesini dinleyerek kendini özgürce ifade edebilirsin.

Kariyer ve finansal konularda ise bu cesaret ve risk alma yeteneği, yeni fırsatları değerlendirme konusunda sana yardımcı olabilir. Başarıya giden yolda, muhtemelen daha önce hiç düşünmediğin fırsatları değerlendirebilirsin. Attığın adımlar kariyerini anında bir üst seviyeye taşımayabilir fakat gelirinde artışa neden olabilir. Risk alarak yaptığın yatırımlar sonucunda yüzün gülebilir. Mülk alım satımları ve hesaptaki paranızın neredeyse tümü ile yeni bir yatırıma girişme fırsatı aklından geçebilir. Dikkatli ol, cesaretin harika ama maddi konularda attığın adımlar aldığın riske değecek mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...