6 Mart Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün belki de hiç olmadığın kadar cesur, kararlı ve isteklisin! Mars Kuzey Ay Düğümü altmışlığında seni etkisi altına alan değişimin heyecanına kapılmış olabilirsin. Bu açı kalıbı sana fazla hareketlilik ve değişim getirmeye hazırlanıyor. Aşk hayatında da iş ortamında da kalıcı değişiklikler yapmak isteyebilirsin. Üstelik bu değişim beklediğinden büyük ve etkili olabilir.

İlk olarak aşk ikili ilişkilerini ele alalım. Bugün aşkta ve ikili ilişkilerinde daha cesur ve istekli olabilirsin. Tatsızlık çıkmaması adına uyum sağladığın, itiraz etmekten çekindiğin konularda sesini duyurmak isteyebilirsin. Fark edilmek ve önemsenmek adına atımlar atabilirsin. Kariyer yaşamında ise yeni projelere girişmek ve risk almak sana başarı getirebilir. Her zaman aklındaki iş için ilk adımı bugün atabilirsin. Bu kararlılıkla yarın yeni hayatının ilk günü olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...